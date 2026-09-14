PSOE critica el cierre "al 100%" del Cubo del Revellín y advierte del "abandono" del patrimonio arqueológico de Logroño

Archivo - Cubo del Revellín en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes, a través de su concejal Kilian Cruz, el cierre "al 100%" del Cubo del Revellín a las visitas turísticas, al tiempo que ha aprovechado para advertir y afear acerca del "abandono" del patrimonio arqueológico de la ciudad por parte del equipo de Gobierno del Consistorio.

Como ha reseñado Cruz en rueda de prensa, "volvemos a denunciar el abandono total del patrimonio arqueológico de Logroño, una parte fundamental de nuestra ciudad".

Así, ha recordado, por ejemplo, que "en noviembre de 2023, ya exigimos a Escobar que atendiera las reclamaciones vecinales para poder continuar con las actuaciones en el Monte Cantabria", en concreto, excavación y señalética, para lo que "nosotros como equipo de Gobierno en la anterior Legislatura habilitamos un dinero para un proyecto a desarrollar en una segunda fase" en esta zona.

A ello ha sumado que "también en abril del 2025 denunciamos en repetidas ocasiones la dejadez y el supuesto abandono del yacimiento arqueológico de Valbuena por parte de este equipo de Gobierno municipal", refiriéndose a las visitas guiadas y a la apertura pública del entoreno, "cosa que ahora mismo sigue en el mismo estado, es decir, el yacimiento de Valbuena sigue cerrado".

Ahora, ha unido "un tercer eje, el que tiene que ver con el Cubo del Revellín", sobre el que "ya en junio pasado criticamos duramente que este espacio estuviera cerrado entre semana y solo estuviera abierto para visitas guiadas en el fin de semana".

Una opción esta última, además "que ahora mismo se ha eliminado", de manera que "ya está completamente cerrado al 100%". "En resumen -ha asegurado Cruz- el legado del patrimonio arqueológico de nuestra ciudad está totalmente abandonado".

Ante esta situación, el edil socialsita ha reseñado que "presentamos en julio del año pasado una moción para la divulgación del patrimonio cultural logroñés, donde solicitábamos formalmente la apertura del yacimiento de Valbuena, por cierto, una moción en la que el Partido Popular volvió a votar en contra".

En el caso del Monte Cantabria ha destacado que "son reiteradas las quejas de vecinos que nos denuncian constantemente la acumulación de basura y la falta de mantenimiento de esta zona por parte del equipo de Gobierno municipal de Conrado Escobar", un espacio del que "habría que sacar todo su potencial, tanto desde el punto de vista histórico y patrimonial como también desde el punto de vista turístico".

LA SITUACIÓN "HA EMPEORADO".

Ha incidido Cruz además en que "no hemos de olvidar que nos estamos acercando a las fechas de las fiestas mateas, que es un punto crucial del calendario turístico de nuestra ciudad y vemos que a todo lo anterior, Valbuena y Monte Cantabria, se suma ahora el cierre completo del Cubo del Revellín".

En este enclave, del que, ha insistido, "ya en junio criticamos duramente que estuviera cerrado y que no tuviera visitas guiadas, ahora nos encontramos con que la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, debido a una fuga de agua ocurrida hace ya algunas semanas".

"Nos acercamos a las fechas mateas, un elemento principal del calendario turístico, y no vemos ninguna voluntad de mejora por parte de este equipo de Gobierno para solucionar esta incidencia y todas las anteriores en torno al monte Cantabria y al yacimiento de Valbuena", ha afirmado.

El concejal del PSOE ha valorado que, hasta ahora, "todas las Corporaciones de este Ayuntamiento nos habíamos comprometido con la puesta en valor y difusión de nuestro patrimonio histórico y arqueológico".

"Todas, menos la de Conrado Escobar, porque nos acercamos al final de la legislatura y estos tres grandes ejes, que formaban parte del grandilocuente discurso del alcalde se encuentran cerrados al público, cerrados al turismo, cerrados al conocimiento de los colegios de nuestra ciudad. Con el PP en el poder municipal, los elementos patrimoniales más singulares de Logroño están cerrados y en desuso", ha lamentado.

Y ha resaltado al respecto que "no hay ninguna regeneración de estos entornos, no hay intervenciones de mejora, no hay ningún indicio de que esto vaya mejor en los próximos meses para recuperar estos elementos patrimoniales y abrirlos para beneficio no solo de los lograñeses, sino también de los comerciantes, los turistas y los peregrinos".

Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista "criticamos una vez más que el alcalde no se ocupa de entornos que concentran la historia más importante de la ciudad, la que va desde la Edad Media hasta nuestros días, perdemos lo que es un espacio de carácter cultural", en un entorno con muchos elementos culturales y patrimoniales "parte del discurso de Conrado Escobar con ese Proyecto 1521".

"Pero -ha afeado Kilian Cruz- la verdad es que ahora mismo, a las puestas de un elemento singular como son las fiestas de San Mateo, este equipo de Gobierno vuelve a incumplir otro objetivo como es el de exhibir y divulgar el patrimonio de nuestra ciudad".

Algo a lo que ha unido, además, la divulgación histórica con los colegios de la ciudad, "porque una parte importante de la que se nutren Valbuena, Monte Cantabria y Cubo del Revellín, son las visitas escolares, pero muchos colegios nos llevan denunciando ya hace meses que no pueden entrar en estos elementos patrimoniales para dárselos a conocer a los futuros ciudadanos de nuestra ciudad".

Por todo ello, desde el PSOE exigen "de nuevo otra vez al alcalde Conrado Escobar que actúe con rapidez y que recupere para el público el patrimonio arqueológico que es un motor clave para transformar y revitalizar Logroño".

Recuperación, ha especificado, que debe hacerse "de una manera inmediata" y que pasaría por "arreglar las averías que hay en el Cubo de Revellín, reabrir el yacimiento de Valbuena para recuperar las visitas de este entorno y adecuar y limpiar y mantener el Monte Cantabria".