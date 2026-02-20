El PSOE critica "el cinismo y la hipocresía del PP ante el cierre de la comisaria de Villegas"

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE critica "el cinismo y la hipocresía" del PP ante el cierre de la comisaría de Villegas "y denuncia que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha jugado con la seguridad ciudadana al abrirla con tan solo un policía y sin realizar ningún servicio".

Para el PSOE, según informa en una nota de prensa, esta forma de actuar del PP "tiene precedentes ya que, a principios del año 2000, tuvieron la brillante idea de abrir una comisaría a 200 metros del Ayuntamiento sin dotarle de servicio alguno".

"Ahora lo han vuelto hacer y es que, desde su reapertura en enero de 2024, en la comisaría de Villegas no se podía realizar ningún trámite, ni formalizar una denuncia ni solicitar otro servicio".

El PSOE en la anterior legislatura y dado que no había razones objetivas para mantener abierta esta comisaría, "acordó centralizar la plantilla en la de Ruavieja potenciando las patrullas".

"Una decisión que fue duramente criticada por Conrado Escobar, como siempre con fines electoralistas porque él ya sabía que era la mejor opción".

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista "denuncia que el cierre de la comisaría haya sido comunicado por un medio de comunicación y no por el propio Ayuntamiento, cuando el Consistorio sí que organizó un acto por todo lo alto cuando se produjo la reinauguración de este servicio en 2024".

Por último, el PSOE solicita al PP "que se potencien las patrullas de barrios, algo que sí ayuda a la seguridad y no un decorado de cartón piedra como el que convirtió Escobar a la comisaría de Villegas".