El PSOE critica que "decenas de calagurritanos esperan la apertura del nuevo centro de día"

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra critica que "decenas de calagurritanos esperan la apertura del nuevo centro de día" a pesar de que, en la pasada legislatura, presidido por Concha Andreu, se planificó, licitó y adjudicó las obras para la construcción de un nuevo centro de día.

Un centro que duplica las plazas actuales para los usuarios, que pasan de 30 a 60. Sin embargo, "esas nuevas plazas no están disponibles por la mala gestión del actual Gobierno de La Rioja, que a día de hoy hace que el centro siga cerrado".

Gracias a los datos solicitados por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús María García, "podemos saber qué, la lista de espera en La Rioja baja para poder acceder a una plaza del centro de día es de 229 personas, de las cuales 49 son de Calahorra".

"49 calagurritanas o calagurritanos que podrían disfrutar de unas nuevas instalaciones, cuyas obras finalizaron hace 9 meses", afirman los socialistas.

El Gobierno de La Rioja sostiene "que es necesario esperar a las licitaciones tanto del personal como de equipamientos. Sin embargo, esto no deja de ser una excusa, puesto que dichas licitaciones ya se podrían haber realizado con anterioridad a la finalización de las obras con la condición de adjudicar los contratos en el momento en el que se finalizarán la construcción de los centros de día".

Para el PSOE "resulta bochornoso que esta inversión realizada por el Gobierno de La Rioja de alrededor de 4 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation EU, siga ahora mismo clausurada, en primer lugar, por la mala gestión del gobierno de La Rioja; y, en segundo lugar, por el evidente cálculo electoralista e interesado de la consejería de salud y política sociales que pretende poner en marcha el centro a pocos meses de las elecciones para que nadie se acuerde de quien planificó proyecto y adjudicó las obras del centro de día de Calahorra y de otros centros de La Rioja Baja".

Con todo ello, "exigimos al Gobierno de La Rioja, que tome las medidas que sean necesarias para la inmediata apertura de centro de día de Calahorra, y que abandone de una vez por todas el círculo electoralista y oportunista que solamente está perjudicando a las personas mayores de nuestra ciudad".