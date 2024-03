El PSOE critica la "dejadez" del Ayuntamiento con 'Bicilog': "Abandonan el servicio y los ciudadanos ya no confían"

"Seguimos con el servicio de bicicleta pública más lamentable del norte de España", lamentan los socialistas



LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este jueves la "dejadez" del actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento sobre el desarrollo del servicio de 'Bicilog' y exige mejoras en el servicio de aparcabicis de la ciudad. "En diez meses que llevan en el Ayuntamiento, va todo para atrás. El PP abandona este servicio, que es público, y los ciudadanos ya no confían en el sistema".

Así lo han indicado este jueves los concejales del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Álvaro Foncea y Kilian Cruz-Dunne, tras afear también al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, "el favoritismo que muestra hacia el vehículo de motor que va en contra de las indicaciones de Europa".

En la actualidad el servicio de aparcabicis de Logroño cuenta con 540 plazas, una demanda que creció, además, "tras la época del confinamiento" pero que ahora "ha empeorado debido al vandalismo pero también a la desafección que sienten los ciudadanos. Estamos en un punto de difícil recomposición", ha indicado Foncea.

Desde el PSOE han querido recordar también que el actual concejal del ramo, Ángel Andrés, anunció en octubre de 2023 "una renovación completa para mejorar el sistema pero han pasado 5 meses y, a día de hoy, seguimos con el servicio de bicicleta pública más lamentable del norte de España".

Por todo ello ha vuelto pedir al equipo de Gobierno que "cumplan con lo que prometen y, sobre todo, lo ejecuten".

EL PP "DESATIENDE" EL SERVICIO

Por su parte, el concejal socialista, Kilian Cruz-Dunne, ha indicado que el PP "desatiende" este servicio "por completo". "En estos diez meses de Gobierno, el servicio se está degradando, se ve en cualquier paseo por la ciudad, las estaciones están vacías, bicicletas mal aparcadas... todo ello genera una desconfianza y el grado de dejadez en la movilidad ciclopeatonal del PP es cada vez mayor".

"Ya no es solo que no se amplíe ni mejore, sino que no hacen un mantenimiento adecuado del mismo. No se pueden escudar en que no hay demanda porque eso no es verdad", ha indicado el concejal.

En concreto, ha dicho, "hay una clara aceptación de este servicio a pesar de que Conrado Escobar posibilita y deja más espacios para el coche, para la doble fila y para los ruidos, en vez de apostar por la bicicleta.

"Un auténtico desastre que muestra a las claras la nula preocupación del PP por este tema", ha finalizado.

Desde el PSOE -añaden- que aunque son conscientes de "los condicionantes vinculados al contrato, esto no es excusa para desatender por completo un sistema de transporte público como 'Bicilog', sin exigir los más básicos requisitos de calidad que hagan que la ciudadanía pueda confiar en encontrar una bici disponible y en condiciones de circular".

"No hay apenas bicicletas libres y cuando las hay no están en condiciones adecuadas".

En marzo de 2023, el PSOE en el Gobierno municipal puso en marcha el servicio de aparcabicis cubierto y seguro habilitando 540 puestos en 36 localizaciones repartidas por toda la ciudad. Es posible observar en Logroño puestos para 10 bicicletas (30 ubicaciones) y para 40 (6 ubicaciones). El espacio que ocupa un aparcabicis para 10 bicicletas es el mismo que ocupa el aparcamiento de un vehículo. El servicio se pudo poner en marcha gracias, también, a la financiación europea.