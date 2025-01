PSOE critica "despropósito" de gestión de fondos UE con San Antón, y pide "responsabilidades" y "dimisiones" a Escobar

LOGROÑO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha criticado este martes el "despropósito" que se ha dado por parte del Gobierno local en la gestión de los fondos europeos, especialmente con el último caso del proyecto de reforma de la calle San Antón, por lo que ha reclamado "responsabilidades" y "dimisiones" al alcalde, Conrado Escobar.

Como ha señalado Alonso en rueda de prensa, "comenzamos 2025, un año que marca el ecuador de la legislatura y que comienza tristemente de la misma manera que terminó el año 2024, con otra pérdida de fondos europeos gestionados esta vez el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo".

"Comienza el año 2025 -ha añadido- con una nueva ayuda obtenida e ingresada ya en la Caja del Ayuntamiento, que el partido de Conrado Escobar debe devolver. Comienza el 2025 con una cifra de devolución similar, muy parecida a la que terminó el año 2024, dos millones de euros ingresados en la caja y a devolver. Una devolución que se debe, en este caso, a la no reforma de la calle San Antón".

Una situación por la que "más allá incluso de colores políticos como logroñés, me gustaría expresar la pena, la rabia, la frustración ante una devolución de dos millones de euros para reformar una calle clave para el comercio logroñés, que necesita sí o sí una reforma, dos millones concedidos que ya los tienes, que ya los puedes tocar y ahora debes sacarlos de la caja y devolvérselos al Ministerio".

"Era difícil superar la incompetencia en la pérdida de ayudas que ha supuesto el Ministerio de Transportes, pero esto sin duda va más allá y es aún más grave. Porque en la calle San Antón no es que se hayan hecho cambios sobre el proyecto original, no es que se haya desechado la idea o la pretensión de reformar la calle, es que no se ha hecho nada, es que sólo había una cosa que no se podía hacer, no hacer nada", ha asegurado.

Ha recordado que se solicitó, aún en la legislatura anterior, en agosto de 2022 "la solicitud de ayuda a esa convocatoria de fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas", un proyecto presupuestado en un total de 2,5 millones.

El proyecto, "en marzo de 2023 tuvo una concesión de 2 millones, el 80% de la obras, se incluían actuaciones incluso que podían tener carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2022 y se concedía 18 meses de plazo hasta el 30 de junio para poder terminar las obras. Un plazo que luego se ampliaba hasta el 31 de diciembre del 2024".

"En definitiva -ha dicho-, un proyecto aprobado, con nota, pensado básicamente para reformar una calle como es San Antón en una línea de ayudas orientada a actuaciones en zonas turísticas comerciales. En la memoria presentada se hablaba del uso de espacios, del reparto de espacios, que no era un elemento decisivo ni condicionante puesto que era una ayuda destinada al comercio y a fomentar el comercio en zonas turísticas y no era una ayuda de movilidad".

Es decir, ha reseñado, "el equipo de Conrado Escobar podía reformar o cambiar lo presentado ante el Ministerio, hacer lo suyo con 18 meses por delante y 2 millones de euros en caja".

"Esta vez, solo había una cosa que no se podía hacer bajo ningún concepto, que era no hacer nada. ¿Cómo es posible que teniendo una memoria de actuaciones aprobada, 2 millones en caja, un año y medio de plazo y una calle como San Antón que pide a gritos la reforma, el Partido Popular ha sido incapaz de hacer nada en 18 meses?", se ha preguntado Alonso.

Por eso, ha criticado que "el equipo de Conrado Escobar, y no me cansaré de decirlo, ha tenido año y medio para perfilar, concretar, proyectar, licitar y ejecutar su propio proyecto y ha sido incapaz, porque a día de hoy no tenemos nada, nada se sabe por parte de la corporación, por parte de este Ayuntamiento, sobre lo que piensa el Partido Popular para la calle San Andrés".

Así las cosas, ha apuntado que "después de 18 meses sin un resultado tangible, el PP solicita una prórroga a finales de noviembre de 2024, para ampliar el plazo de ejecución un año más y terminar así hasta el 31 de diciembre del 2025, una prórroga que ya de antemano el Partido Popular sabía que no se podía conceder, puesto que así se lo había manifestado el Ministerio, indicando que el plazo tope era el 31 de diciembre del 2024 y así respondió formalmente entre los días 26 y 19 de diciembre".

Por eso, Luis Alonso ha afirmado que "el problema del Partido Popular de Logroño, el problema del equipo de Conrado Escobar, se ha comprobado que no es el tiempo, es la voluntad o la capacidad o las ganas de llevar a cabo una reforma en la calle San Antón, no hay prórroga suficiente para el Partido Popular de Logroño, no hay prórroga suficiente cuando uno no sabe qué es lo que quiere para reformar la calle San Antonio, es imposible obtener una prórroga que se adapte a tus necesidades cuando no sabes lo que quieres".

"Menudo desastre de gestión de fondos europeos", ha subrayado el portavoz socialista, quien se ha planteado "varias dudas a partir de ahora", comenzando por la posibilidad de sanciones y citando el posible perjuicio realizado a otras ciudades que pidieron ayudas y no las obtuvieron. Algo sobre lo que "tendrá que ser el Ministerio el que valore si eso conlleva una sanción".

"Dos millones de euros de una ayuda europea perdida en un contexto en el que se ha presentado un presupuesto 2025 por primera vez en esta casa con un ahorro neto negativo con lo que ello va a suponer de consecuencias, de hipotecas en la capacidad de maniobra que tenga este Ayuntamiento tanto en 2025 en gastos corrientes como a futuro en inversiones", ha lamentado.

Y mientras, ha dicho, "se están cerrando negocios" en la calle San Antón, ha criticado que "lo único que se contempla en el presupuesto 2025 es una cantidad y lo único que se habla sobre la calle San Antón, o más bien, sobre una calle cercana, es una rotonda en Vara de Rey, como si eso fuese a ser la solución o la panacea a la situación que vive la calle, que lo que necesita es una reforma e inversiones".

"Esto es un auténtico despropósito, cuatro millones a devolver de momento a la espera de decisiones no ya de un ministerio sino de dos ministerios sobre intereses de demora, decisiones sobre intereses de demora y posibles sanciones por el daño provocados a terceros", ha reseñado Alonso.

En sus palabras, "las arcas municipales temblando y una calle San Antón a reformar con fondos propios un daño incalculable en la reputación de la ciudad de Logroño ante la propia Comisión Europea y el de los propios ministerios que tienen memoria, comercio cerrando en la calle San Antón".

"Hoy se duplican las razones, los motivos y las causas por las cuales exigimos responsabilidades y dimisiones a Conrado Escobar, exigimos responsabilidades y dimisiones en el equipo de Conrado Escobar", ha finalizado el portavoz socialista.