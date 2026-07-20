El PSOE critica que "el engaño" del Gobierno local de Logroño con las ayudas sociales "perjudica a los más vulnerables"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Iván Reinares ,en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes ante lo que ha calificado como "el engaño" del Gobierno local de la ciudad con las ayudas sociales, que "perjudica a los más vulnerables".

Así, en rueda de prensa, el concejal socialista Iván Reinares ha exigido "una disculpa pública y una rectificación inmediata a la concejala del área de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz por mentir para tumbar nuestra propuesta de mejora de las ayudas sociales".

Y es que en el pleno del pasado 15 de enero, Sainz "nos acusó de despreciar a los técnicos y aseguró que la nueva Ordenanza ya estaba en marcha". "Pero la realidad -ha afirmado- es que, hoy en día, los documentos oficiales del propio Ayuntamiento demuestran que todo era un engaño".

Reinares ha asegurado que, detrás de esta parálisis burocrática, "hay familias enteras que no pueden esperar", recalcando que "el equipo de Gobierno "ha perdido siete meses después de aquella falsedad en el Pleno, y la prueba es que la Junta de Gobierno acaba de aprobar la incoación del expediente".

Y todo esto, ha dicho el concejal socialista, "tiene un precio altísimo para los más vulnerables". De este modo, en primer lugar, "denunciamos el abandono al que somete el equipo de Gobierno a los trabajadores públicos".

Por eso, ha recalcado que "los magníficos profesionales de Servicios Sociales "están sosteniendo el sistema a base de parches y trabajando con una enorme inseguridad jurídica por culpa de un Gobierno municipal que no hace su trabajo".

Además, ha sumado que "nos encontramos con ayudas desconectadas de la realidad", ya que, "con una pobreza infantil que supera el 32%", las ayudas al alquiler "siguen topadas en unos ridículos 450 euros, cuando nosotros ya propusimos subirlas a 620 euros, pero el PP se opuso".

También Iván Reinares ha aseverado que "hay dinero bloqueado en el banco". Todo porque la normativa "sigue tan desfasada que el sistema rechaza las solicitudes y el dinero no llega a la gente".

El resultado "es sangrante; 627.544 euros sin gastar en 2023, 686.659 euros en 2024 y 770.448 euros en 2025". Y en 2026 "estas cifras están empeorando, ya que llevamos casi un mes sin aprobar ninguna resolución, ni acuerdo de ayudas, lo que provoca que a estas alturas del año solo se haya utilizado un 33% de lo presupuestado, 530.839,79 euros".

"Estamos ante el peor dato de todo el mandato", ha subrayado el concejal socialista, que ha anunciado que "ahora que se ha iniciado el trámite de participación pública previa, desde el Grupo Socialista vamos a registrar hoy mismo nuestra propuesta de ordenanza completa".

Eso sí, Reinares ha lamentado que este proceso de participación "se acometa en pleno verano, lo que supones toda una falta de respeto porque es ahora cuando el personal de las entidades sociales, que son los que se encuentran en primera línea sosteniendo a las familias, están en pleno proceso vacacional".

Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista exigen que, en cuanto los funcionarios redacten el primer borrador, "se convoque de inmediato un grupo de trabajo técnico y político".

"Queremos sumar, y que se escuche también la voz de los profesionales que trabajan en las entidades sociales que están realizando un gran trabajo en intentar paliar los efectos de la pobreza en nuestra ciudad. El reto final es lograr una normativa justa y eficaz", ha finalizado Reinares.