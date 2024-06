El PSOE critica la gestión de Escobar: "En un año, Logroño ha dado marcha atrás y no tiene un modelo de claro de ciudad"

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha criticado que, tras un año de Gobierno del PP en el Ayuntamiento, Logroño "ha dado marcha atrás, no ha avanzado". "No hay un modelo claro de ciudad para el siglo XXI, no hay objetivos definidos en materia de impuestos, de comercio y turismo y sólo inauguran aquello que hicimos los socialistas en la anterior legislatura".

Luis Alonso ha realizado este lunes un balance tras un año de gestión municipal popular. El portavoz se ha referido a asuntos "esenciales" para la ciudad como son la bajada de impuestos, el comercio, el turismo o los fondos europeos.

Al respecto de este último, ha dicho, el Ayuntamiento vive "una calma tensa" a la espera de la resolución del Ministerio de Transportes tras la eliminación del carril bici de Avenida Portugal. "Nos jugamos 6,5 millones de euros, más intereses y una posible sanción".

SUBE LA TASA DE BASURAS

En aspectos económicos ha querido recordar a los ciudadanos que "una de las principales promesas de Conrado Escobar al llegar al Ayuntamiento era bajar los impuestos un 10 por ciento". Una acción que "iba a ser inmediata" pero "lo único que hemos visto es una subida de la tasa de basuras del 9 por ciento".

"También tenemos informes del interventor hablando de falta de prudencia pero menos mal -expresa- que la anterior corporación (gobernada por el PSOE) dejó dinero en fondos europeos y proyectos en ejecución como son, entre otros, la reforma de la estación de autobuses, el colegio de San Bernabé, o La Villanueva".

Continuando con el balance de gestión, Alonso también ha querido detallar que "está muy bien dedicar un 'Banderazo' al comercio en las pasadas fiestas de San Bernabé pero, un año después de su acceso al cargo, nada se sabe de la lucha del Ayuntamiento por alzarse con el título de Capital de Comercio de Proximidad o los objetivos que se persiguen con ciertas acciones como, por ejemplo 'CUCO', que no tiene una dirección clara".

"NO HAY PROPÓSITOS CLAROS"

Son acciones -ha dicho- "sin propósitos claros" pero "lo mismo ocurre con el turismo, o la estrategia 'Enópolis' que ha quedado en el cajón. Ahora tenemos la nada, no hay un plan definido en materia turística mientras que, por el contrario, el turismo de 'despedida de solteros' va ganando terreno, incrementan las quejas de vecinos y seguimos echando de menos una mayor claridad en el diagnóstico del PP de si tenemos un problema y de cómo es".

Con todo ello -reflexiona- "se toman medidas, es verdad, pero insuficientes. No dicen nada del aumento de las viviendas turísticas, no hay estudios de la zona de bajas emisiones que deben emitir pero tampoco sabemos nada de algunas propuestas aprobadas por el PP como, por ejemplo, de la moción para la creación de una ordenanza para abolir la prostitución a las mujeres sometidas o de la mejora de los accesos al hospital San Pedro".

"RETROCESO"

Finalmente, explica, "hay que recordar que la legislatura comenzó con la retirada de una Bandera Arcoíris por una burda denuncia de Vox y continúa con la retirada de una obra de teatro por las presiones de ese mismo partido, parece que algunas veces 14 concejales -los que tiene el PP en la actualidad en el Ayuntamiento- son tutelados por 2 -de Vox- lo que es un claro retroceso de conquistas y consensos logrados. Luego nos extrañan ciertos resultados electorales".