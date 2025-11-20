El PSOE critica que el Gobierno local "vuelve a adelantar el pago de varios impuestos" en el ejercicio 2016

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este jueves que "el equipo de Gobierno que dirige Conrado Escobar ha vuelto, mediante una resolución de Alcaldía, a cambiar el calendario del contribuyente para el año 2026 adelantando el periodo de pago de diferentes impuestos".

En concreto, señalan los socialistas que "los cambios para 2026 consisten en adelantar al 5 de febrero el periodo de cobro de la tasa de entrada de vehículos (vados) que estaba establecido para el 5 de marzo, lo mismo con la tasa de agua, alcantarillado y basura del 2o semestre que estaba establecido para el 7 de abril, pasando ahora al 5 de marzo".

Asimismo, añaden que "el equipo de Gobierno del PP ha modificado también el cobro del IBI para aquellas personas que lo tengan domiciliado, pasando del 5 de diciembre que está establecido este año al 5 de noviembre para el año 2026".

"Es incomprensible que el PP cambie las fechas de pago que estaban fijadas y programadas hace ya muchos años, y lo haga sin avisar", lamentan desde el Grupo Municial Socialista en el Ayuntamiento de Logroño.

Por ello, consideran que "Escobar debe de explicar el motivo de estos nuevos cambios que vuelven, por segundo año consecutivo, a modificar el calendario de pago de los impuestos y las tasas municipales".

El PSOE también solicita al PP que "informe de estos cambios convenientemente a la ciudadanía y explique las razones que lo han motivado".