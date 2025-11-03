El PSOE critica "que la incapacidad del Gobierno de Capellán pone en riesgo los fondos europeos para la dependencia"

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional socialista, María Somalo, ha analizado los datos de actualización del informe del Observatorio estatal para la dependencia, que corresponden a octubre de 2025. Somalo ha dicho que ese informe constata que "entre los años 2011 y 2014, el Gobierno de Rajoy recortó en 4.000 millones de euros la financiación de la dependencia, cifra que sube hasta los 6.000 millones si se tiene en cuenta la Seguridad Social de las personas cuidadoras, que el Estado dejó de pagar".

La diputada socialista ha dicho que "este es el origen del déficit de financiación estatal de la dependencia".

María Somalo ha recordado también que en 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez "puso fin al recorte de la Administración General del Estado en dependencia".

A partir de ahí, el informe recoge que "las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación en 2025 han sido Canarias y Galicia, mientras que, por el contrario, hay una Comunidad que ha disminuido el número de personas atendidas; La Rioja".

Además, en España "las personas con derecho a prestación aumentan un 5,5%, y en La Rioja se reduce ese número de personas con derecho en un 1,4%". Este es, ha dicho María Somalo, "el resultado de la nefasta gestión del Gobierno de Capellán en materia de dependencia".

De hecho, La Rioja "está entre las comunidades que menos porcentaje aportaron a la dependencia, junto con Castilla y León, Andalucía y Galicia".

La diputada socialista ha explicado que el informe "también recoge que La Rioja ha reducido en 7 los días de espera para la tramitación y lo ha dejado en 213, muy por encima del plazo legal establecido que es de 180 días".

"DESIDIA Y NEFASTA GESTIÓN"* Somalo critica "que la desidia y la nefasta gestión del PP desde el primer momento con la Dependencia ha penalizado la financiación que recibe La Rioja por parte del Estado". Y todavía hoy "estamos lejos de recuperar los niveles de financiación que teníamos en 2023, bajo un Gobierno del PSOE". En el último informe del Observatorio estatal para la dependencia se recoge, además, que este año 9 Comunidades van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para financiación de la dependencia.

Somalo ha explicado que La Rioja "probablemente esté entre ellas, debido al incumplimiento de los criterios de acreditación del Acuerdo de mínimos de junio de 2022".

PÉRDIDA DE FONDOS EUROPEOS

La diputada socialista se ha referido también a las infraestructuras de la dependencia. Ha recordado que en mayo de 2022 "se adjudicó la elaboración de proyecto básico para un centro de participación activa y centro de día para personas mayores en Haro, que se iba a ubicar en el antiguo edificio de Cruz Roja".

Para ello, "había comprometida una financiación de 6,9 millones de euros de fondos europeos".

El actual Gobierno "acaba de presentar un nuevo proyecto de centros de día y participación activa con un presupuesto de 7,9 millones de euros que va a sufragarse con fondos propios del gobierno de La Rioja, y la pregunta es por qué con fondos propios, cuando desde el año 2021 la financiación de estas infraestructuras estaba incluida en la financiación con fondos europeos".

María Somalo ha explicado que la razón es "que la ejecución del proyecto debe estar finalizada para el 31 de diciembre de 2025, y los centros de día y de participación activa de Haro no se han comenzado ni a construir por el actual Gobierno de La Rioja".

Por eso, "hay un riesgo evidente de perder los 6,9 millones de euros ya comprometidos desde finales de 2021". La diputada Socialista ha alertado que "Capellán puede superar a Conrado Escobar, ya que hay un riesgo muy alto de perder 15 millones de euros en materia de fondos europeos para la dependencia".