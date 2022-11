El PSOE defiende el trabajo realizado por el Gobierno riojano para aprovisionar de material sanitario en pandemia

Asegura que "el único responsable de que aún no se haya convocado la Comisión de Investigación es del propio Partido Popular"

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha defendido "la gestión" que el Gobierno riojano realizó para aprovisionar de material sanitario en la pandemia después de que, desde el PP, se haya visto acreditado por el Tribunal de Cuentas que se pudo malgastar dinero público.

En nota de prensa, el PSOE ha señalado cómo la compra se hizo "en un tiempo récord y sobrevenido para salvar vidas ante la mayor crisis sanitaria de la historia" de La Rioja.

Una gestión, ha dicho, "que sirvió para fabricar mascarillas, delantales o batas donde no había" y "para aprovisionar medios que fueron entregados a toda la región con el único fin de hacer frente a una pandemia a la que nunca se había enfrentado ningún gobierno".

Ha añadido que "el Gobierno de Andreu lo hizo sin ningún apoyo de la oposición. Con el continuo rechazo de un Partido Popular que no fue capaz ni de sentarse a negociar las medidas de apoyo a todos los sectores productivos de La Rioja".

Para el PSOE, el PP, "con la pandemia ya superada, el PP quiere volver al pasado" y "se apoya en un informe del Tribunal de Cuentas para lanzar calumnias, sin mencionar que, en el mismo, el Tribunal señala que todas las comunidades autónomas decidieron la tramitación de todas las operaciones por contratos de emergencia".

Ha explicado que se trata de "un hecho realizado así por el cariz de la situación. Por la necesidad de dar una respuesta urgente ante el desabastecimiento de material". "Algo que el PP, claro, obvia", ha aseverado.

Ha indicado cómo, en La Rioja "no hubo ni comisiones a familiares ni desvaríos económicos, como si aconteció en la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso".

Ha creído que "es indecente que el Partido Popular, sin proyecto alguno, busque de la nada algo para desacreditar a la presidenta Andreu y a las empresas riojanas que trabajaron para salvar vidas".

También ha querido "aclarar que no existe ningún bloqueo en el Parlamento de La Rioja", dado que, "por primera vez en la historia de la Cámara, no se ha suspendido la actividad parlamentaria con la entrada de la tramitación de las leyes presupuestarias".

Ha indicado que "el único responsable de que aún no se haya convocado la Comisión de Investigación es del propio Partido Popular, que es quien ha dicho de forma oral y por escrito tanto en la Junta de Portavoces como en escrito dirigido al presidente de la institución, que la Comisión no puede arrancar porque no están de acuerdo en la composición".

"De hecho", ha añadido el PSOE, "solicitan algo tan rocambolesco como que el PP tenga un diputado más equiparándose al PSOE, pese a que los socialistas tenemos quince y ellos doce diputados".

Por último, tras indicar que desde el PSOE están "a favor de la celebración de la Comisión porque no hay nada que ocultar", ha visto que, "tras su finalización, el Partido Popular tendrá que pedir perdón por usar una pandemia para desgastar a un Gobierno legítimo".