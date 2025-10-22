PSOE dice que Gobierno del PP "ha retrasado de forma deliberada" la construcción del Centro de tecnologías del envase

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista José Ángel Lacalzada ha lamentado "el retraso deliberado de más de dos años y medio del Gobierno del PP en la construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase". Aunque "lo más grave", ha dicho Lacalzada, es que el Gobierno de Capellán "ha redimensionado el proyecto que dejó el anterior Ejecutivo Socialista para tratar de venderlo como algo propio".

"Lo ha hecho más pequeño y, además, corremos el riesgo de tener que devolver fondos al Gobierno de España", ha criticado. El diputado socialista ha recordado que "estamos hablando de una inversión de 40 millones de euros, financiada al 50 por ciento entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España, a través de cuatro Ministerios, inversión que se selló en la pasada legislatura".

Lacalzada ha asegurado que "nosotros hicimos lo más complicado; diseñar, definir, proyectar, obtener la financiación y empezar la ejecución de este Centro". Por su parte, el Gobierno de Capellán "arrancó el presente mandato paralizando el proyecto y sembrando dudas a través de una auditoría de parte que tan solo ha servido para dilapidad dinero público".

Después, el Ejecutivo del PP "tomó la nefasta e incomprensible decisión de devolver más de 20 millones y medio de euros ya ingresados en las arcas públicas para impulsar el suelo industrial en los polígonos de El Recuenco y La Senda".

A continuación, el Gobierno regional "abandonó la propuesta del anterior Gobierno Socialista de construir el Centro Nacional de Tecnologías del Envase en las parcelas adquiridas de 94.000 metros cuadrados de superficie, y aprobó la compra de 3 nuevas parcelas a SEPES con una superficie total de poco más de 12.000 metros cuadrados por un precio total de 821.000 euros; es decir, a 67,65 euros por metro cuadrado".

Lacalzada ha explicado que esta decisión "ha supuesto al Gobierno de La Rioja un sobrecoste importante de casi 400.000 euros, al haber renunciado a la subvención del Gobierno de España y no poder beneficiarse de la rebaja a 35 euros el metro cuadrado".

El diputado socialista ha afirmado que una vez que el Gobierno de Capellán "tomó la decisión de que el Centro de Tecnologías del Envase se va a ubicar en una superficie de poco más de 12.000 metros cuadrados, solicitó al equipo redactor del proyecto de construcción su redimensionamiento". Ayer, "pudimos comprobar como el Centro contará con una superficie construida de poco más de 6.000 metros cuadrados, cuando el proyecto aprobado por el anterior Gobierno Socialista tenía 8.000 metros cuadrados". Todo esto "revela una preocupante falta de ambición y no creer en las potencialidades de nuestra comunidad".

Para concluir, ha indicado que el Gobierno de Capellán "ha demostrado una chapucera gestión en un proyecto estratégico para la industria riojana, en especial para el sector del envase y embalaje". Y esto es algo que el Ejecutivo regional "también está haciendo con otros dos proyectos estratégicos aprobados y con financiación lograda por el Gobierno del PSOE, como son el Parque científico-tecnológico y el Centro de Inteligencia de la nueva economía de la lengua".