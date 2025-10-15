El PSOE dice que la "incompetencia" del Gobierno de Nájera provoca la "devolución" de una subvención europea

Archivo - Plaza de España de Nájera con Santa María la Real al fondo - LA RIOJA TURISMO - Archivo

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Nájera ha alertado que la "incapacidad" y la "nefasta gestión" del Equipo de Gobierno ha provocado "la devolución de una subvención europea para acometer obras de sustitución de las redes de fibrocemento".

Y es que la Unión Europea "exige retirar las actuales tuberías de fibrocemento, que tienen efectos perjudiciales para la salud, por otras de PVC especial y, de esta forma, evitar fugas y cumplir con las normativas medioambientales".

El proyecto, elaborado en noviembre de 2022, "era para sustituir la línea de abastecimiento de agua en las calles Duques de Nájera, avenida de La Rioja, Paseo San Julián, la estación de bombeo del Puente de los Soldados y el depósito del polígono Cascajares".

Esta actuación tenía un presupuesto de 232.728,59 euro y estaba financiada al 71 por ciento con una subvención de fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El único requisito que imponía Bruselas "era que la mitad de los trabajos debían estar finalizados para el día 30 de junio del 2024". La incompetencia del Equipo de Gobierno del PP "ha llevado a perder esta subvención, ya que se sacó la obra a licitación el 26 de febrero del 2024 y quedó desierta".

Desde ese momento, el Gobierno de Jorge Salaverri "no ha hecho nada para avanzar en un proyecto para el que la subvención se logró la pasada legislatura con el PSOE en el Gobierno local y regional". El pasado 6 de octubre de 2025, desde el Grupo Municipal Socialista en Nájera solicitamos acceder al expediente de esta obra.

Sin embargo, "no hemos obtenido respuesta alguna, con lo que no sabemos, además, si se han tenido que abonar intereses por la devolución de esta subvención". El PSOE de Nájera recuerda que "es la segunda subvención que se ha devuelto tras la de los vestuarios, gradas y campo de fútbol 8 del Campo Municipal de La Salera". "La incompetencia de este Equipo de Gobierno le ha costado a la ciudad de Nájera, por ahora, más de medio millón de euros en subvenciones devueltas", ha concluido.