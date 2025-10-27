PSOE enmienda los presupuestos porque "no resuelven los problemas y revelan una preocupante falta de proyecto"

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de presupuestos de La Rioja para el próximo ejercicio. "Este proyecto es la expresión más clara de la falta de rumbo político del Gobierno de Gonzalo Capellán. Son unas cuentas que no miran a la gente, ni al futuro y no recogen un verdadero proyecto de región, ni una respuesta a los problemas reales de la ciudadanía. El presupuesto esconde recortes encubiertos y una absoluta ausencia de prioridades", ha señalado.

Así, "se suben los gastos corrientes, pero no se refuerzan los pilares que sostienen el Estado de bienestar, ya que en sanidad, educación, servicios sociales o vivienda el incremento apenas compensa la inflación". Con estas cuentas, La Rioja pierde músculo social y capacidad de respuesta. Además, "resulta difícil de entender que, con los recursos extraordinarios que el Gobierno de España va a transferir a La Rioja, se elija destinar una parte a financiar rebajas fiscales para los más favorecidos y beneficiar a una minoría".

"Estamos ante una política fiscal injusta y miope porque debilita los ingresos públicos y nos deja menos margen para invertir en lo que de verdad importa", han señalado los socialistas. Esta enmienda a la totalidad "se justifica en que tampoco hay una apuesta seria y decidida por la economía productiva ni por la modernización de nuestra industria".

La ADER pierde recursos, la inversión en I+D+i retrocede y los grandes proyectos estratégicos, como el Parque Científico-Tecnológico o el Centro del Envase y el Embalaje, acumulan unos retrasos que reflejan la ausencia de visión económica del Gobierno. En el medio rural y el sector primario, la situación no es mejor. La agricultura y la ganadería vuelven a quedar en segundo plano. Hay menos inversión, menos innovación y ninguna medida que responda a la crisis de rentabilidad que sufre el sector. Y lo mismo ocurre con el medio ambiente, donde se recortan fondos, se cambian partidas de sitio y se vende como avance lo que es simple maquillaje contable.

LEY DE MEDIDAS FISCALES

El Grupo Socialista también ha presentado enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas porque vemos con preocupación que se consolida el populismo fiscal del Gobierno de Gonzalo Capellán. Un populismo que solo benefician a los más privilegiados, es decir, a menos del 1 por ciento de los contribuyentes riojanos.

Con todas las medidas fiscales aprobadas desde el inicio de la legislatura, las arcas públicas van a sufrir durante estos cuatro años una merma de 200 millones de euros. Y esto tiene un efecto claro; recortes en los servicios públicos esenciales. En este sentido, no entendemos la contradicción y el cinismo del Gobierno de La Rioja, y que, por una parte, elimina y baja los impuestos a los que menos lo necesitan y, por otra, pide más recursos económicos al Gobierno de España.