El PSOE exige que el Gobierno de Logroño declare "ya" el Casco Antiguo como zona saturada de viviendas turísticas

Archivo - Viviendas de uso turístico en la calle Laurel de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este jueves que el Gobierno local de la ciudad declare "ya" el Casco Antiguo como zona saturada de viviendas turísticas, después de cinco meses sin noticias" tras desde "el falso anuncio" en pleno de esta declaración "que sigue sin ser efectiva".

Como ha dicho en rueda de prensa el concejal socialista Álvaro Foncea, "se cumplen estos días cinco meses desde el levantamiento de la suspensión de licencias de pisos turísticos que decretamos en el pleno, cinco meses desde el falso anuncio de zona saturada del casco antiguo que sigue sin ser efectiva".

En este sentido, ha recordado que hace cinco meses que se aprobó inicialmente esta cuestión en sesión plenaria "con el solitario voto del Partido Popular", sobre la base de "un propio informe municipal que situaba en un 14% la proporción de pisos turísticos respecto al total de viviendas".

"A día de pero hoy, cinco meses después, seguimos sin novedades de la tramitación que pueda hacer efectiva esta declaración de zona saturada y se siguen tramitando nuevas licencias tanto en el Casco Antiguo como en barrios colindantes como Madre de Dios con casos sangrantes como el de la calle Ateneo Riojano, que, de seguir esta inercia tendrá que renovar su nombre como Ateneo Turístico", ha lamentado.

Así, ha criticado que "éste es el modelo de ciudad que, por acción o por desidia, fomenta el alcalde Conrado Escobar, la ciudad como un tablero de Monopoly, en el que se expulsa a la población fija, sea por problemas de convivencia o por subida de los alquileres, en vez de solucionar y facilitar la vida a las personas residentes".

A ello ha sumado el edil del PSOE que "queremos denunciar también la negligente pasividad municipal frente al despliegue de carteles publicitarios de viviendas de uso turístico que se despliegan a lo largo y ancho del Casco Antiguo".

Una práctica frente a la que los socialistas "hemos solicitado al equipo de Gobierno hasta en seis comisiones informativas que requiriese la retirada de estos carteles que incumplen la Ordenanza de Publicidad Municipal, encontrándonos siempre con excusas como respuesta".

"La connivencia y la permisividad con las empresas de viviendas de uso turístico es un buen reflejo de los intereses de Conrado Escobar", ha afeado Álvaro Foncea, que ha citado casos de nuevos pisos con este fin "e incluso edificios enteros" en Hermanos Moroy, Pepe Maguregui o la propia calle Ateneo Riojano.

PETICIONES.

Por ello, ha apuntado que "desde el Partido Socialista queremos mantener las solicitudes que hemos venido reclamando a lo largo del tiempo y otras nuevas", comenzando por que "solicitamos la declaración ya de zona saturada de pisos turísticos para el Casco Histórico".

"Solicitamos también -ha añadido- analizar la problemática en barrios como Madre de Dios, donde el preocupante aumento de pisos turísticos puede dar lugar a niveles de saturación".

En tercer lugar, ha requerido "incrementar la inspección sobre las viviendas de uso turístico ilegales, nos han llegado quejas de diversas personas residentes que tienen problemas de convivencia con pisos turísticos que ni siquiera han solicitado licencia".

Por último, el concejal ha subrayado la petición "también para la retirada de carteles publicitarios de los pisos turísticos que afea y se despliega a lo largo y ancho del Casco Histórico".

"Pedimos en definitiva priorizar a las vecinas y vecinos del centro y casco histórico frente a las empresas que solo quieren extraer rentabilidad de los pisos turísticos", ha concluido.