El PSOE exige al Gobierno regional "que despliegue todo el potencial de la Ley autonómica contra la violencia de género"

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del Comité Ejecutivo Regional del PSOE, Naiara Hernáez, ha señalado que el 25 de noviembre "es una fecha de memoria, de denuncia y de compromiso". Una jornada "para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista".

Hernáez ha recordado que la violencia de género "es la expresión más extrema de una desigualdad histórica, además de un problema de Estado".

Por eso, Naiara Hernáez ha afirmado que el Gobierno de España "ha acometido este año la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y lo ha hecho con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, salvo aquellos que niegan la violencia de género".

Se trata de una renovación "que amplía el número de medidas de 290 a 462, incorpora otras formas de violencia como la violencia económica, digital o vicaria y que, además, amplia su dotación presupuestaria a 1.500 millones de euros para los próximos cinco años".

En coherencia con este Pacto de Estado, el pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros y Ministras "aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que por primera vez en Europa tipifica esta forma de violencia como delito autónomo en el Código Penal".

Una vez más, ha añadido Hernáez, "gracias al Gobierno progresista capitaneado por Pedro Sánchez, España se sitúa a la vanguardia en políticas de defensa de los derechos elementales de las mujeres". Y mientras que España avanza en materia de violencia de género, "en La Rioja nos quedamos atrás".

Naiara Hernáez ha criticado que "desde que VOX entró a formar parte del arco parlamentario, el Parlamento de La Rioja no realiza una declaración institucional en un día como el 25 de noviembre". Además, mientras el presupuesto del Estado crece, "el presupuesto regional no sigue el mismo camino".

Finalmente, la secretaria de Igualdad de la CER ha exigido a Capellán "que impulse la Ley contra la violencia de género de La Rioja, Ley que se aprobó por unanimidad en la pasada legislatura y que el PP no está desarrollando en plenitud".