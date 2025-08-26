El PSOE lamenta la "deficiente conexión ciclista" del parque de la Guindalera

LOGROÑO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Logroño ha lamentado, a través de un comunicado, la "deficiente conexión ciclista" del parque de la Guindalera, ya que el carril ciclopeatonal recién creado "presenta una anchura netamente inferior a los mínimos recomendados, está cerca de las fincas colindantes lo que puede provocar situaciones de peligro y presenta cambios de dirección sin radio de giro que obligan a invadir la acera".

El Grupo Municipal Socialista trasladó a la concejalía competente estos aspectos de forma reiterada, por lo que "observamos con tristeza cómo el Partido Popular hace caso omiso a la crítica constructiva". Los problemas de diseño del nuevo carril bici "se hubieran evitado realizando la rotonda holandesa propuesta en el cruce de Sequoias con Avenida de la Sierra".

EL PP CREA CARRILES BICIS EN LAS ACERAS Y EN LOS PARQUES

Sin embargo, el Partido Popular descartó esta opción, redirigiendo las vías ciclistas por aceras y parques, espacios destinados primordialmente para el uso peatonal. Esta es la primera vía ciclista ejecutada desde el Gobierno de Escobar, y en ella ya se pone de manifiesto el desinterés en ejecutar y mantener una infraestructura ciclista de calidad en Logroño.

Estos errores de concepto que se sustancian en este carril ciclista se suman a los que ya existen en el Plan Básico de Conexiones Ciclistas, presentado el pasado mes de junio. En este sentido, el PSOE exige a Escobar la revisión de este plan, incluyendo mecanismos de participación ciudadana que engloben preferentemente a las agrupaciones de usuarios de bicicletas y VMPs (vehículos de movilidad personal), así como al vecindario afectado por las actuaciones.

Además, es necesario que Escobar revise la estrategia global de movilidad ciclista, retomando el concepto de la Red Básica de Vías Ciclistas que vertebre la estructura urbana de Logroño y que prioricen el uso de la calzada para su implantación, algo vital y relevante para evitar que ciclistas y peatones se mezclen.