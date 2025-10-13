PSOE lamenta que Logroño "pierda oportunidades" al no pedir fondos europeos por la "nefasta gestión" del Gobierno local

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha lamentado este lunes, por boca de su portavoz Luis Alonso, que la ciudad "pierda oportunidades" en forma de fondos europeos que no se han solicitado por la "nefasta gestión" y "decisiones difíciles de creer" del Gobierno local encabezado por el alcalde Conrado Escobar.

Como ha asegurado Alonso en rueda de prensam "en lo que llevamos de Legislatura, la negligente gestión del equipo de Gobierno del PP ha provocado la devolución de más de 7,1 millones de euros de fondos europeos ya ingresados en la caja del Ayuntamiento".

Algo, ha añadido, a lo que "debemos sumar los 506.000 euros que se han tenido que pagar, de momento, en forma de en intereses de demora" por diversas cuantías.

Pero Alonso ha señalado que "cuando parecía complicado hacerlo peor en materia de fondos europeos, Conrado Escobar y su Gobierno continúan superándose", ya que, en sus palabras, "no es únicamente que perdamos ayudas ya concedidas e ingresadas, es que ahora el Ejecutivo municipal del PP ni tan siquiera se presenta a las convocatorias de fondos".

El portavoz socialista ha señalado que "hablamos de la convocatoria EDIL, una convocatoria puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda y financiada con fondos FEDER". A esta propuesta "se han presentado más de 1.000 ayuntamientos de ciudades grandes y medianas, regidas por partidos de distintas ideologías que sí tienen proyectos e ideas por las que han obtenido ayudas por valor de 1.774 millones de euros".

Capitales entre las que ha citado Vitoria, Pamplona, Leó, Zaragoza, Barcelona, Segovia, Oviedo o Soria, entre otros. Incluso, ha dicho, algunos municipios que han quedado fuera o que no han recibido cantidades solicitadas han recurrido la convocatoria para percibir mayor financiación.

"Que le pregunte Conrado Escobar al alcalde de Málaga, con el que se hecho fotos este 12 de octubre, qué ha hecho para lograr 11 millones para su ciudad", ha criticado Luis Alonso, quien ha considerado "de una preocupante incapacidad" que no se haya visto oportuno acudir siquiera a la convocatoria.

Pero, ha incidido el portavoz del PSOE, el alcalde de Logroño "no consideró adecuado que Logroño optara a estos fondos y decidió no presentar nada ningún proyecto de futuro".

Alonso ha explicado que "estamos ante una convocatoria que posee un elemento diferencial muy importante, y es que está territorializada por comunidades autónomas, es decir, ya se sabía la cantidad que correspondía a La Rioja".

Esa cantidad "es de 3,7 millones de euros y dentro de La Rioja, por la definición de esta convocatoria, sólo podían acceder a fondos en nuestro territorio Logroño y Calahorra".

Por tanto, ha añadido Luis Alonso, Logroño "no competía con el resto de proyectos de otras ciudades españolas, solo competía con Calahorra, ya que ningún otro municipio riojano podía solicitar esta ayuda". Esto es "intolerable y una desidia que resulta inaceptable y que refleja que el PP no tiene ideas para Logroño".

El responsable del PSOE ha recordado que pasado ya el ecuador de la legislatura "es realmente preocupante la incapacidad de este equipo de Gobierno para plasmar los proyectos o actuaciones concretas que tiene para el Logroño de los próximos cuatro o cinco años".

Es evidente, a su juicio, que "no hay iniciativa, ni capacidad de trabajo". Por eso, ha remarcado que "vemos con preocupación como la nefasta gestión del Partido Popular de Conrado Escobar sigue costando dinero al bolsillo de los logroñeses y logroñesas".

Así, ha avanzado que "vamos a solicitar la comparecencia de los técnicos en Comisión y la del concejal de Administración Pública, Interior y Presupuesto, Francisco Iglesias, ante el pleno para que expliquen los motivos de la ausencia de Logroño en esta convocatoria EDIL".