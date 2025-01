PSOE no apoya la ZBE de Madre de Dios por "improvisada" y "política" y pide "rigor" y "participación" para implantarla

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño no apoyará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) anunciada en los barrios de Madre de Dios-San José por "improvisada" y "política", al tiempo que ha pedido al Gobierno local "rigor" y "participación" para la puesta en marcha de estos espacios en la ciudad.

Como ha asegurado este lunes en rueda de prensa el concejal socialista Iván Reinares, "la elección de la zona es una decisión política, improvisada y carente de cualquier tipo de rigor", de la que, además, se dio cuenta en fechas navideñas "porque el equipo del alcalde Escobar no había hecho antes los deberes".

Por eso, ha continuado el edil, "salió de manera apresurada a dar una noticia que provocó infinidad de preguntas sin respuesta". Un 'modus operandi' que, en palabras de Reinares, "es el que adoptan en todos los momentos importantes: llamar a vecinos e implicados dos días antes, un día antes darles una propuesta firme y, al final, anunciarla en rueda de prensa".

Se ha quejado de que a la oposición se le ha dado al respecto "un folleto informativo de 25 páginas", que "solamente dice lo que tiene que ser una ZBE", por lo que ha considerado que "se 'burlan' de la oposición dando excusas", mientras que "van dando la información a quién les parece y cómo y cuándo les parece".

Así, ha citado un documento que, según sus palabras, "circula en la ciudad", con un total de 108 páginas en las que, entre otras cosas, se marcan hasta cuatro opciones de espacios en Logroño para implantar la ZBE: Casco Antiguo hasta Gran Vía; las calles entre Gran Vía, Duques de Nájera, Vara de Rey y Chile; Madre de Dios hasta Avenida de Solidaridad; y la finalmente elegida, Madre de Dios-San José.

Opciones, además, ha asegurado Reinares, "que no aparecen en el documento de 25 páginas". Con todo, ha apuntado que el informe más amplio "da datos en general de la ciudad, con mediciones en cuatro puntos", de los que salen las cuatro zonas propuestas, pero que "adolece" de información.

En concreto, se ha referido a "las especificaciones concretas de la zona escogida, porque no existen indicadores objetivos del porqué debe ser esa zona"; tampoco aparece el impacto sobre el conjunto de la ciudad, "teniendo en cuenta que en Madre de Dios-San José se producen el 8% de los movimientos de Logroño, el impacto parece mínimo".

Ha añadido igualmente que "adolece de las necesarias medidas de transformación" mediante las que se fomentaría el tráfico peatonal, ciclista y de transporte urbano, "no olvidemos, por ejemplo, el olvido en el que se ha dejado el carril ciclopeatonal a la UR, que atravesaría la zona"; o del estudio del impacto social, de género y económico para los barrios donde se prevé implantar.

Para el concejal del PSOE, además, también falta "algo fundamental, un plan de sensibilización y de participación", ya que, a su juicio, "se están yendo a reuniones con solo información sobre propuestas ya hechas, dejando de lado los canales de participación real, como las juntas de distrito, que no han tenido conocimiento" de lo relacionado con esta ZBE.

"Se ha elegido la zona de Madre de Dios-San José porque es la más fácil para implantar por parte de este equipo de Gobierno, sea o no la que más lo necesite o la que tenga o no más repercusión", ha recalcado Reinares, quien ha reseñado que "este Ayuntamiento no cree en este instrumento, lo hacen solo para cubrir el expediente y recibir las subvenciones al transporte público" que van vinculadas a la ZBE.

Ha subrayado, incluso, que "el propio alcalde, en una reunión con vecinos, llegó a decir que no le apetecía implantar estas zonas, y que era una cosa del Gobierno de España", unas palabras, ha dicho, "con las que Conrado Escobar se retrata".

"No se quieren enfrentar a los vecinos de otras zonas de Logroño donde tienen más compromisos electorales, no les veo proponiendo ZBE en Gran Vía o en Avenida de Portugal. No les importan los vecinos de Madre de Dios y San José", ha afirmado Reinares, quien, por ello, ha avanzado que el PSOE no va a apoyar la implantación de la ZBE en estos barrios.

De forma paralela, ha exigido "rigor, apertura de diálogo político y social para que la implantación de la ZBE se ajuste a criterios que supongan un cambio modal" tanto en la circulación de vehículos como en el tránsito peatonal, ciclista y de transporte urbano.

"Queremos un estudio serio que siga adelante con la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones, como debe de ser, pero que se haga de una manera seria, no partidista, no improvisada y carente de rigor", ha concluido el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño.