El PSOE no descarta acudir a la vía judicial ante el impedimiento de información del Gobierno con "sobresueldos" SERIS

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSOE, María Somalo, ha indicado que su formación no descarta acudir a la vía judicial ante el "impedimiento" de información del Gobierno que lidera Gonzalo Capellán sobre los "sobresueldos" en el Servicio Riojano de Salud (SERIS).

Somalo ha recordado que "desde el pasado mes de marzo, el PSOE viene denunciando los sobresueldos cobrados por el que fuera gerente del SERIS". Ha afirmado que estos hechos "los hemos trasladado a la Inspección de Servicios de la dirección general de Función Pública del Gobierno de La Rioja y ante su Intervención General".

Además, la diputada regional socialista también ha señalado que "otros altos cargos de alta dirección del SERIS están percibiendo entre 2.000 y 10.000 euros mensuales de sobresueldos por la realización de actividad extraordinaria o guardias, actividad ajena a la de su actividad de dirección". De estas denuncias, hasta el momento, "no hemos tenido noticia alguna ni desde la Inspección de Servicios, ni desde la Intervención General".

Somalo ha asegurado que, desde el mes de abril, "hemos presentado numerosas iniciativas con la finalidad de obtener información de las retribuciones de los altos cargos del SERIS". Iniciativas como "preguntas en Pleno al presidente del Gobierno o interpelaciones a la consejera María Martín, mociones e, incluso, llegamos a solicitar que se pidiera un dictamen al Consejo Consultivo, algo que la mayoría del PP rechazó en la Mesa de la Cámara".

Y, junto a todo esto, la parlamentaria ha afirmado que "he pedido información que no ha sido facilitada por el Gobierno, incumpliendo todos los requerimientos efectuados por la Mesa de la Cámara y la propia presidenta del Parlamento". Además, "no se han contestado en tiempo y forma a solicitudes de información realizadas sobre otros altos cargos del SERIS".

La diputada socialista ha asegurado que "hay una clara intención por parte del Ejecutivo de Capellán de impedir el acceso a las retribuciones del ex gerente del SERIS, del actual gerente y del resto del personal de alta dirección". De hecho, "hay más de 34 iniciativas de solicitud de información no contestadas por el Gobierno que, casualmente, interpelan sobre cuestiones críticas en la actual sanidad riojana y que resultan incómodas para el Gobierno".

Somalo ha alertado que estamos ante un Gobierno que "permite que sus altos cargos estén incursos en claras situaciones de incompatibilidad, con la única finalidad de obtener sobresueldos". Además, "justifica y consiente estas situaciones, manteniendo un absoluto silencio sobre las mismas para intentar taparlas".

Finalmente, la diputada Socialista ha señalado que estamos ante un Ejecutivo "que ningunea constantemente al Parlamento de La Rioja, impidiendo la acción de control al Gobierno por parte de la oposición".