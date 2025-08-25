El PSOE pide la paralización del proceso de adjudicación de la Terraza de San Mateo por estar "viciado"

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Logroño Iván Reinares ha pedido hoy la paralización del proceso de adjudicación de la Terraza de San Mateo a causa del "escándalo político" que supone el hecho de que sea un "proceso viciado".

Reinares ha ofrecido una rueda de prensa junto al también concejal socialista Kilian Cruz en la que ha denunciado que la adjudicación de la Terraza de San Mateo están siendo "un proceso conjunto entre la empresa y el concejal Miguel Sáinz".

Ha señalado que existe una "vinculación política" entre la empresa y el edil que ha hecho que, antes de que se abriera el sobre de la única empresa que se había presentado, Sáinz ya conociera el nombre de la misma así como su oferta.

Al inicio de la comparecencia, Cruz ha recordado cómo, desde esta formación, ya se había advertido de que el proceso estaba siendo "opaco y confuso" desde el momento en el que, desde el Equipo de Gobierno, no se había querido hacer un concurso de libre concurrencia.

Esto, ha dicho, hubiera permitido que se presentasen las principales empresas promotoras musicales de La Rioja y se hubiera podido "organizar un auténtico festival familiar".

"Lo que hizo el Equipo de Gobierno del Partido Popular", ha dicho, "es buscar una salida de urgencia recurriendo a una empresa dedicada a eventos sociales y de bodas, como es Boal Eventos", de la que, además, el socialista ha dudado que tenga capacidad para garantizar un evento de este tipo en cuestiones como el acceso.

Reinares ha sumado la "vinculación política" de la empresa con Sainz, y como prueba ha informado de que el concejal ha convocado al tejido asociativo a reunirse con la empresa cuando aún el proceso está abierto y no ha acabado la apertura de sobres.

Y a esto ha unido la "vinculación de uno de los responsables de esta empresa, condenado por la creación y pertenencia a grupos de asociación fascista, muy relacionados con grupos ultras del Fondo Sur".

A su juicio, "resulta inaceptable que Miguel Sainz quiera entregar el ocio de un espacio que debería ser de convivencia familiar, de diversidad y de cultura popular a alguien con semejantes antecedentes".