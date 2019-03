El PSOE plantea al Parlamento una PNL "en defensa del artículo 46" y "contra cualquier pretensión de acabar con él"

Publicado 26/03/2019 14:00:57 CET

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto segundo del Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja y secretario general del PSOE en la comunidad Francisco Ocón ha adelantado este martes que la formación ha presentado en la Cámara regional una Proposición No de Ley, que se debatirá este próximo jueves en pleno, "en defensa de nuestro artículo 46 y manifestando nuestra disconformidad con cualquier pretensión que pretenda acabar con él".

"Queremos -ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación- que el Parlamento diga si vamos a aceptar lo que dice el PP, es decir, acabar con el artículo 46 o si vamos a defender los intereses de La Rioja apostando por este artículo cuando nuestro Estatuto entre dentro del Congreso de los Diputados para su tramitación como Ley Orgánica".

Ocón ha recordado, en este sentido, que "el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja es un pacto de financiación bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja, justo lo que el PP y su presidente Casado acordaron en Toledo acabar con todos los acuerdos bilaterales".

Ha criticado que "el PP ha declarado públicamente 'que va a acabar con cualquier pacto de financiación bilateral' como el de nuestro artículo 46, es decir, acabar con la compensación por el efecto frontera con los territorios forales".

"Mientras el PP a nivel nacional pretende acabar con la financiación del artículo 46, el Gobierno de La Rioja, después de 20 años sin ponerlo en marcha, entra en hiperactividad, dan instrucciones para llevarlo a los Tribunales y poder activarlo", ha señalado.

Para Ocón, "no se puede exigir que se haga en ocho meses de Gobierno central del PSOE, lo que no se ha hecho en 20 años, es decir, poner en marcha el artículo 46", y el Gobierno de La Rioja "no puede reclamar su cumplimiento y acudir a los tribunales a defender lo que ellos mismo dicen que quieren acabar, un acuerdo bilateral".

Por lo tanto, ahora que se están acabando los trabajos de la Reforma del Estatuto, Ocón ha pedido al presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, "que se aclare porque las dos cosas a la vez no pueden ser".

Para finalizar, Ocón ha dicho que el Parlamento, cuando se apruebe la reforma del Estatuto, "enviará al Congreso el texto para su aprobación definitiva que contendrá en su artículo 46 en pacto bilateral de financiación, algo que el PP y Casado acordaron acabar con ello".

"Por lo que el PP ya nos ha dicho es que cuando nuestro Estatuto de Autonomía entre en el Congreso lo enmendará para acabar con el artículo 46", ha señalado el dirigente socialista, quien ha señalado, en cuanto a la aprobación de la Reforma que "lo que se tenía que haber hecho es un estudio del impacto de las haciendas forales sobre nuestra hacienda".

"No se ha hecho en 20 años de Gobierno -ha lamentado- y ahora, pretenden acudir a los tribunales para defender lo que ellos mismos dicen que van a abolir". Ha afeado, igualmente, que "PP y Cs nos están ninguneando, llegando a acuerdos entre ellos sin contar con nosotros y con Podemos", en lo que ha puesto como ejemplo el pleno extraordinario previsto para el día 11 de abril en San Millán.

Ocón ha criticado que tampoco se ha contado con el PSOE para "elevar el dictamen final al Consejo Consultivo", un dictamen, ha afirmado, "que es más largo que el propio Estatuto, con importantes observaciones y objeciones" y que, ahora mismo "estamos estudiando a toda velocidad, que es como no queríamos que se hiciera".

"Pero nadie ha puesto tanto en el texto estatutario como el PSOE, y queremos que salga, pero consideramos que el artículo 46 es una parte central del Estatuto en defensa de los intereses de La Rioja, y como lleva el señor Ceniceros un mes sin aclararnos nada, lo tendrá que hacer este jueves en sede parlamentaria", ha concluido Ocón, quien ha alertado en todo caso, que "si aprobamos el Estatuto antes del final de la Legislatura autonómica, lo enviaríamos a unas Cortes disueltas".