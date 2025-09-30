PSOE, Podemos y PR+ lamentan "la falta de humanidad del PP al no condenar el genocidio del pueblo palestino"

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, a través de una nota de prensa, ha lamentado "la falta de humanidad del Partido Popular de Logroño al no condenar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino por parte de Israel". Y es que, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción -junto con Partido Riojano y Podemos- para que el Ayuntamiento de Logroño "condene en el próximo Pleno el genocidio y la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania, exija al Gobierno de Israel un alto al fuego inmediato y condene de forma enérgica todos los actos perpetrados por Hamás".

"Lamentablemente, el PP de Conrado Escobar ha rechazado respaldar esta moción y ha registrado otra donde ni aparece la condena al genocidio, ni una exigencia al Gobierno de Netanyahu a que detengan los ataques". Así, el Partido Popular "ha vaciado de contenido" la moción del PSOE, PR+ y Podemos que "llama por su nombre lo que está pasando a ojos de todo el mundo en Gaza a la vez que condena los actos terroristas de Hamás".

Logroño "es una ciudad que respira convivencia y dignidad, por eso no podemos aceptar ni firmar una moción donde no describe el genocidio y asesinato de miles de personas". "Es inaceptable que Conrado Escobar se ponga de perfil ante la violencia que ya han denunciado la gran mayoría de los países del mundo", han lamentado.

Asimismo, en la moción del PP "no hace referencia alguna a la solución de los dos Estados como vía para solucionar el conflicto, una medida que ya suscriben muchas naciones, que ha liderado el Gobierno de España y que se cita en la moción presentada por la oposición".