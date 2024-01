El PSOE reclama que Logroño ejecute la digitalización comercial del Casco Antiguo, que tiene 1,9 millones de Fondos UE

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño reclamará, mediante una moción que va a presentar al pleno ordinario del mes de febrero de este jueves, que se ejecute el proyecto de modernización tecnológica y digitalización del comercio del Casco Antiguo de la ciudad, una iniciativa que cuenta con una financiación de 1,9 millones de fondos europeos.

Como ha señalado en rueda de prensa la concejala socialista Esmeralda Campos, se trata de un proyecto "que utiliza la robótica y la inteligencia artificial para mejorar el comercio" en esta zona de la ciudad, a lo que ha sumado que "es uno de los proyectos que dejó el anterior equipo de Gobierno, tras un arduo trabajo y en concurrencia competitiva con los Ayuntamientos de España de más de 50.000 habitantes, consiguió la financiación 1,9 millones, del total de 2,5 millones".

Ha recordado, incluso, que fue "uno de los más valorados" de la convocatoria, "obteniendo 75 puntos entre los 52 proyectos que fueron aprobados". El proyecto "cuenta con siete actuaciones", comenzando por el ordenamiento y control del acceso de los vehículos de carga y descarga, "con 26 cámaras para la lectura de matrículas".

Por otro lado, "es un proyecto para mejorar la seguridad ciudadana, mediante la instalación de cámaras en lugares estratégicos en el Casco Histórico, que disuadan de los actos vandálicos, que sabemos que ocurren todos los fines de semana en la zona y puedan mejorar la seguridad".

También el proyecto conlleva "una actuación de control de flujos, tanto de turistas como de viandantes, para que se puedan realizar, por ejemplo, estudios de mercado, para que un comerciante tenga la información a la hora de elegir dónde instalar su nuevo local".

Además, contempla un estudio de accesibilidad, para que, "con todos los datos recogidos en las tres actuaciones anteriores, se pueda saber monitorizar dónde es mejor instalar una fuente, dónde se necesitan puntos Wi-Fi o bancos, en definitiva, cómo mejorar la accesibilidad de la zona".

A ello ha unido que "todos los proyectos presentados están vinculados entre sí, en el Mercado de San Blas el sótano estaba destinado a un almacenamiento de logística de última milla y en este proyecto hay una línea de reparto autónomo desde la Plaza al resto de locales del Casco Antiguo".

Y "hay también una actuación de publicidad segmentada mediante Inteligencia Artificial, para realizar campañas que decidan a través del 'marketplace' dónde ubicarse en los tótems digitales instalados a lo largo de toda la ciudad, dónde al comerciante le interesa más que esté ubicada la publicidad de sus productos".

Finalmente, se plantea "la formación al comerciante en digitalización, es decir, una herramienta que le permitirá al comerciante saber en qué punto de partida está y cómo crear una ruta para digitalizar su comercio".

"Pero no tenemos noticias de este proyecto, hemos preguntado, no hemos obtenido ninguna respuesta y nos tememos que acabe como otros proyectos escondidos en un cajón y que no sea impulsado por el PP, ha advertido la edil, quien ha recordado que "todos estos proyectos de comercio están basados en las líneas de actuación del Plan de comercio de Logroño elaborado por el Ayuntamiento junto con la Cámara de Comercio".

Una paralización, que, ha lamentado, se da en otros proyectos, ya que, en palabras de Campos, "de los cuatro principales proyectos presentados por el anterior equipo de Gobierno para mejorar el comercio de la ciudad, las Cien Tiendas, la calle San Antón, el que hablamos hoy del Casco Antiguo y el Mercado de San Blas, el único que se ha desarrollado es el Mercado de San Blas".

Incluso en este último caso, ha apuntado que su desarrollo está "con todas las interrogantes, porque la obra no se ha recepcionado, los comerciantes nos indican que hace meses que no hay ni un solo obrero trabajando en la Plaza, no sabemos qué va a ocurrir con la primera planta, anunciaron una asistencia técnica que hoy en día no se sabe nada y tampoco se han licitado los puestos vacíos".

De San Antón "lo único que sabemos es que ha habido una reunión con vecinos, otra con comerciantes para decirles lo que ya sabíamos, que quieren la reforma de la calle y que la única duda es si los aparcamientos son en batería o en línea".

Respecto a las Cien Tiendas, la concejala ha señalado que "el informe del Consejo Consultivo dice claramente que la actuación del anterior equipo de Gobierno fue impecable", por lo que ha criticado "el uso político, partidista y electoral" de esta obra por parte del PP y de Conrado Escobar "que dijo en campaña tener la solución mágica, y lo único que sabemos es que se han gastado 19.000 euros en una asistencia técnica innecesaria y que no han licitado aún los trabajos, cuando ya no hay nada que lo impida".

"En definitiva, la moción lo único que pide es impulso de ese proyecto pendiente, que se ejecute, que no se pierda la oportunidad de transformar el Casco Histórico y que no se pierdan los dos millones de euros captados por el anterior equipo de Gobierno", ha finalizado Esmeralda Campos.