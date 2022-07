El PSOE recuerda al PP que hacer frente al déficit de profesionales exige un plan "no manifiestos partidistas"

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha recriminado al PP que "hacer frente al déficit de profesionales exige un plan coordinado con el Ministerio

y con el resto de las CCAA, y no manifiestos partidistas", tras la rueda de prensa realizada por los populares esta mañana en la que han mostrado su apoyo al manifiesto que contempla seis medidas estatales urgentes en materia de Atención Primaria, suscrito inicialmente por los gobiernos de Galicia y País Vasco, al que se han sumado Andalucía o Cataluña.

A pesar de que todo el país está sufriendo una situación crítica en Atención Primaria, La Rioja se sitúa a la cabeza entre las comunidades que más profesionales tienen disponibles por habitante, tanto en la categoría de médico como de enfermera, recuerdan los socialistas.

Asimismo, la publicación y resolución de dos Ofertas Públicas de Empleo con 89 plazas en total ha supuesto que varios médicos de comunidades limítrofes hayan elegido nuestra tierra, manteniendo así el número de facultativos operativos contrarrestando el elevado número de jubilaciones previstas.

"Es inconcebible que el partido que estuvo 24 años gobernando La Rioja de forma consecutiva no hiciera nada, no moviera ni un dedo para poder evitar la merma de recursos ante las jubilaciones que se preveían. El Ejecutivo de Concha Andreu, desde 2019 y pese a enfrentarse a una pandemia, está haciendo en tiempo récord las inversiones y mejoras en Atención Primaria, tanto a nivel de recursos humanos como de equipación e infraestructuras que no se habían producido en los últimos 24 años. Contratando a profesionales, estabilizando empleo (se van a beneficiar más de 600 profesionales) para hacer de nuestra sanidad, una sanidad pública más atractiva", lamentan desde el PSOE.

En lo relativo a las plazas MIR, prosiguen, "hay que recordar al Partido Popular que desde que el PSOE gobierna La Rioja estamos batiendo récord en cuanto a cifras de MIR que se quedan en la comunidad tras concluir su formación. Antes del 2019, se quedaban un 30,8% en el Hospital, y un 40,2% en Atención Primaria. Desde 2020, con el PSOE en La Rioja, se han quedado un 44% en el Hospital y un 45,8% en Atención Primaria".

"Para entablar un verdadero plan nacional que dé respuesta al déficit de profesionales, es necesario implementar medidas conjuntas y coordinadas por el Ministerio de Sanidad y todas las Comunidades Autónomas. En esta línea se viene trabajando desde hace tiempo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", finalizan.