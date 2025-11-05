El PSOE, "satisfecho" de la propuesta para suspender las licencias de pisos turísticos en Logroño, aunque "llega tarde"

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño se ha mostrado "satisfecho de que el PP acepte dos años después nuestra propuesta de suspender las licencias de pisos turísticos, una demanda de gran parte de la sociedad de Logroño que veía como día a día se incrementaba este tipo de alojamiento, especialmente en el centro de la ciudad hasta llegar a los 814 actuales".

En cualquier caso, y tras el anuncio sobre la suspensión realizado este mismo miércoles por el alcalde Conrado Escobar, los socialistas esperan que "esta suspensión se extienda también a los apartamentos turísticos (construidos en bloques completos), por lo que el grupo va a mantener la moción que llevará mañana al pleno para pedir la modificación del Plan General y proceder a la suspensión de licencias de apartamentos hasta la aprobación de la norma que regule las zonas saturadas".

El PSOE recuerda que "lleva toda la legislatura pidiendo medidas para frenar este crecimiento de pisos y apartamentos turísticos que resta viviendas para uso residencial especialmente en el Casco Antiguo y aumenta el malestar de los vecinos los fines de semana".

Y reseña que "desde que Conrado Escobar está en la Alcaldía de Logroño, los pisos turísticos han aumentado un 27%, de los 641 a los 814 actuales, ante la inoperancia de un PP que ha sido incapaz de aprobar ninguna regulación".

"De esta forma, creemos que la medida del PP llega muy tarde y gracias a la presión de asociaciones y del PSOE, que siempre se ha mostrado a favor de aprobar un marco regulatorio que limite la expansión de los pisos turísticos", finalizan los socialistas.