PSOE, UP y PR+ rechazan una moción del PP para "reanudar con carácter urgente" las obras del entorno de Vara de Rey

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este jueves, en la sesión plenaria de marzo, y contando con los votos en contra de PSOE, UP y PR+ y a favor de PP y Ciudadanos, una moción de los 'populares' para "reanudar con carácter urgente las obras del entorno de Vara de Rey".

Como ha argumentado el concejal del PP Antonio Ruiz Lasanta, "va para seis meses de la decisión tan desafortunada de parar las obras del Nudo, que ha llevado a la incertidumbre en el entorno, y que se está agravando".

En la moción, ha dicho, "queremos hablar de los daños colaterales, empieza a haber muchas afecciones en zonas colindantes", y ha citado en este sentido, calles y cruces cercanos, "con obras paradas o atascos permanentes, "incluida la Circunvalación". "Lo siguen tapando con su Ciudad Verde, pero ésta es la realidad que ven los vecinos", ha afirmado.

En el turno en contra, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha afirmado que "estamos trabajando para solucionar algo que era una aberración urbanística", recordando que en su formación "siempre estuvimos en contra la opción C".

Y aunque ha lamentado "los problemas a vecinos y empresas", ha defendido que "estamos haciendo la opción más diligente, económica, que hace ciudad y que va en consonancia con las ciudades modernas con más espacio peatonal y zona verde". "Es la opción más correcta", ha dicho.

Por Unidas Podemos, su edil Amaya Castro ha anunciado su voto en contra porque "cuando piden medidas técnicas para reducir al máximo los perjuicios en el entorno, no me imagino al concejal buscando por las noches cómo hacer el máximo perjuicio" y, cuando piden obras en calles cercanas, "recuerdo que es un proyecto único, no por calles".

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha ironizado con que "el PP vuelve a traer al pleno su juguete favorito, el Nudo de Vara de Rey" y ha señalado que "LIF fue la que decidió parar las obras para tener una foto fija de la situación", al tiempo que ha recordado el ahorro de en torno a medio millón de euros del nuevo proyecto planteado.

Ha pedido perdón por algunos atascos más por el cierre del túnel y, como contrapartida, ha asegurado que los vecinos están encantados por la disminución del ruido. "Habría sido más facil continuar con el túnel, pero fuimos consecuentes con nuestro modelo de ciudad", ha subrayado el concejal.

En el turno de portavoces, por parte de Ciudadanos, su edil Rocío Fernández ha aprovechado para recordar la renuncia de su Grupo a presentar mociones "por la falta de diálogo del Gobierno local". Y, respecto a la moción, ha señalado que es necesario "minimizar las molestias al máximo posible" y ha sumado que "sería bueno avanzar en las obras colindantes si es posible".

Por parte del PP, su portavoz Conrado Escobar ha dicho que "la moción intenta corregir el desatino que ha hecho el Gobierno" y ha resaltado "el agujero negro en la ciudad, que se prolonga en el tiempo y no tiene visos de resolverse, por lo que queremos aliviar parcialmente esta situación".

FECHAS DE SAN MATEO.

Por otro lado, el pleno también ha rechazado, con los mismos votos, otra moción del PP para "decidir conjuntamente" las fechas de las fiestas de San Mateo 2020. Como ha criticado la concejal 'popular' Penélope Ramírez, "cuando se anunciaron las fechas de las fiestas, esa manaña había habido una Comisión en la que no se informó y tampoco se nos había pedido opinión antes".

A ello ha sumado que "lo lógico hubiera sido que se hubiera hablado con más colectivos, pero muchos de estos colectivos salieron en una rueda de prensa mostrando su disconformidad", ante lo que ha considerado que hay "una necesidad de escucha activa que debe encauzar la participación ciudadana".

Por eso, ha defendido que, en su moción, proponían que "tanto el Gobierno local como el concejal de Festejos se reúnan de forma conjunta con asociaciones y colectivos para llegar a un acuerdo colectivo sobre los días de celebración de las fiestas dándoles estabilidad, además de dar a las fiestas contenido más atractivo".

Por parte de Ciudadanos, el concejal Ignacio Tricio, que ha pedido que en esta reunion colectiva se incluya también a los grupos municipales, ya que ha lamentado que no han hablado con el edil de Festejos "desde el pasado mes de octubre", ha abogado por "intentar entre todos unas fiestas de San Mateo que no se puedan criticar y que sean del gusto de todos".

El concejal de Festejos, Kilian Cruz-Dunne, ha defendido que "el diálogo se ha hecho con todos, en reuniones tranquilas, con análisis exhaustivo, buscando lo mejor para toda la ciudadanía no solamente para algunos sectores", eso, después de "padecer durante ocho años las fiestas del PP, con actividades inconexas y de relleno, y con un calendario irregular".

Ha señalado, además, que, de estos encuentros, han surgido propuestas para unas fiestas con "más cultura, calidad musical, actividades para mayores o presencia en varios espacios urbanos, todo para enriquecer unas fiestas que no surjan de la improvisacion y la desorganización".

Para Rubén Antoñanzas, que ha recordado que "el PR+ aboga porque las fiestas sean del 20 al 26 de septiembre, "al final, esto no trata de lo que nos gusta más a unos o a otros, sino de aunar los intereses de todos, para una fórmula de éxito". Así, y tras mostrarse convencido del diálogo "con todos" del concejal, ha dado al edil "un voto de confianza, veremos cómo funciona".

Desde UP, su portavoz José Manuel Zúñiga ha recordado que "el comentario del año pasado era que las fiestas eran demasiado largas", lo mismo que, en el año 2015 "aduciendo la crisis, por ejemplo", los Sanmateos se quedaron en cinco días. Por ello, y señalando también a la emergencia climática, ha pedido "un voto de confianza para ver cómo salen y luego valorar".

Por los 'populares', Conrado Escobar ha señalado que "en democracia, es importante la manera de hacer las cosas", haciendo referencia a la "clamorosa" rueda de prensa de los diferentes colectivos, y, "pese a que no dudo que el concejal de Festejos haya dado todo reuniéndose individualmente con todos", ha dicho que "ha habido malestar y eso hay que corregirlo".

Por último, para el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, en contra de las palabras de Ramírez, ha asegurado que "a mí, y a los que estamos aquí nos gusta la gente", y ha afeado a la oposicion que "intenten instaurar la falsa idea de que no dialogamos". "No se puede poner a todo el mundo de acuerdo, se intenta que las fiestas sean un buen momento, con más calidad y participación y no de conflicto", ha finalizado.

IVA Y CREDITO.

Del mismo modo, se ha rechazado de nuevo con los votos en contra del Gobierno local y a favor de CS y PP, otra moción del Partido Popular, por la que se pedía instar al Gobierno de España a realizar el pago que se adeuda a las entidades locales por el concepto del IVA.

Una deuda que la concejal 'popular' ha cifrado, en global para todos los ayuntamientos españoles de 750 millones de euros y que ha defendido para "reclamar los que se nos debe", algo en lo que ha coincidido el Grupo de Cs. Por contra, para PSOE, UP y PR+, la moción solo tiene tinte político "para sonrojar al Gobierno de España, de Pedro Sánchez".

Por último, se ha aprobado, por urgencia, un suplemento de créditos de 5,66 millones de euros que, como ha argumentado la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, para iniciar el proceso de pago de facturas, "más de una treintena", a pequeñas empresas proveedoras municipales, a las que se ha agradecido "que hayan continuado prestando sus servicios" al Consistorio.