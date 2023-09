PSOE ve acuerdo con Policía Local de Logroño como "lo fácil" porque "no soluciona el problema de fondo" del cuerpo

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha considerado este lunes que el acuerdo con la Policía Local de la ciudad alcanzado por el equipo de Gobierno y los sindicatos del cuerpo ha sido "lo fácil" para el alcalde Conrado Escobar, por lo que ha incidido en que "va a ser pan para hoy y hambre para mañana", ya que "no soluciona el problema de fondo".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en la que, junto con la edil socialista Esmeralda Campos, ha abordado la situación de los fondos europeos para la ciudad, Hermoso de Mendoza ha apuntado que "en la campaña electoral ya anticipamos lo que iba a suceder, es decir, que el señor Escobar había pactado con los sindicatos subir el sueldo de la Policía Local de Logroño".

Una subida que ha cifrado "en este caso en 280 euros al mes, si trabajas de día, y en 330 euros si trabajas de noche, es decir, más de 3.000 euros al año", todo, en sus palabras en referencia al primer edil logroñés, "a cambio de que lo dejasen tranquilo".

"¿Cree el señor Escobar que con esta subida no le perseguirán vestidos de cobrador del frac por las calles de Logroño? ¿Cree que no despreciarán a sus concejales de Personal o de Policía, como pasó con Eva Tobías o Eva Loza en el anterior mandato? ¿Cree que no le montarán ningún sainete en los plenos municipales o lo insultarán en los plenos municipales? ¿Cree que no le montarán algún tipo de incidente en San Bernabé? ¿Y cree que, de esta manera, la mayor parte de la plantilla no se va a coger la baja en San Mateo?", se ha preguntado.

Por ello, a juicio del portavoz del PSOE, "el señor Escobar paga este dinero pensando que lo van a dejar tranquilo, pero en el Grupo Municipal Socialista pensamos que es pan para hoy y hambre para mañana". Y si bien ha reconocido que "los sindicatos policiales han hecho su labor, intentar mejorar las condiciones salariales de sus afiliados", se ha planteado "qué obtiene la ciudadanía a cambio".

Así, se ha cuestionado si "soluciona el ansentismo laboral cuando hay más de un 15 por ciento de la plantilla de la Policía Local de baja; si este acuerdo que paga 300 euros más a todos los policías soluciona las bajas laborales; si solucionan los problemas de gestión de la policía, es decir, si hay algún cambio en el calendario que permita, bueno, que en vez de haber 14 policías un lunes por la mañana y dos policías un viernes por la noche, haya una redistribución, no".

"¿Sucede -ha seguido preguntándose Hermoso de Mendoza- como con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, donde se hacen todos los mañanos? ¿Es este acuerdo para que todo el mundo pueda trabajar mañana, tarde y noche? No. La policía que trabaja de noche lo hace de forma voluntaria. Es decir, ¿mejora el servicio que se da a la ciudadanía? ¿Reordena y ajusta los servicios? No".

De este modo, ha insistido en que "el señor Escobar ha comprado tiempo", pero ha advertido que "ahora, los sindicatos policiales saben que Conrado Escobar es un alcalde débil, porque si en dos meses han conseguido todo lo que se proponían, a cambio de nada, ¿qué no conseguirán dentro de dos o tres años?"

"Estamos en una situación delicada porque no se ha aprovechado este acuerdo para hacer lo que había que hacer. Cuando uno gobierna puede optar por dos vías, la vía cómoda y fácil, que es ésta. El señor Escobar ha hecho lo fácil, lo cómodo. Y esto no soluciona los problemas de fondo que existen en la Policía Local", ha asegurado el portavoz municipal del PSOE.

Hermoso de Mendoza, en este sentido, ha señalado como "el principal problema que la mayor parte de la Policía Local que es seria, responsable, trabajadora, ve cómo va a ganar lo mismo quien verdaderamente cumple y trabaja que quién está de baja, le echa jeta, es un pícaro o es un sinvergüenza, con lo cual, el problema de fondo no está solucionado".

Y ha concluido acusando al Gobierno municipal de que "todo esto se ha hecho sin hablar con carácter previo con la cúpula policial, con el comisario, el comisario jefe y los inspectores, se lo han dado y ya".

"Por lo tanto, estamos en una situación que ya anticipamos, lo dijimos en la campaña electoral, que ahora se cumple: elevar el sueldo de la policía local casi un millón de euros, vamos a pagar con nuestros impuestos los logroñeses, para comprar algo de tranquilidad. Veremos cuánto dura", ha finalizado.