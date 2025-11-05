El PSOE ve que el Consejo de Médicos deja "en evidencia" a Martín al decir que no faltan médicos sino planificación

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha visto hoy que el Consejo General de Colegios de Médicos ha dejado "en evidencia" a la consejera de Salud, María Martín, al afirmar, en un informe, que en España lo que faltan no son médicos sino "planificación".

Legarra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que el pasado día 30 la Organización Médica Colegial de España y el Consejo General de Colegios de Médicos hizo público su estudio de demografía médica 2025.

Las conclusiones que ofrece este estudio, ha dicho, "son tan claras como pueden ser también incómodas para algunos gobiernos autonómicos, incluido el de La Rioja".

Así, ha recordado cómo "una y otra vez la consejera de Salud repite, con toda su caradura", ha espetado, "que no hay médicos suficientes para poder ser contratados y que, además", ha añadido, "eso es culpa del Ministerio, que es quien no cumple con sus obligaciones".

El informe, ha indicado, "desmonta ese mantra constante", ya que "una de las más rotundas conclusiones dice exactamente lo contrario y afirma textualmente que en España no faltan médicos, lo que falta es organización, planificación y una mejor distribución de los recursos".

"Una afirmación que, a mi juicio, cambia por completo la lectura de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad y que deja en evidencia a una consejera de salud que está demasiado acostumbrada a mentir sin aportar nunca datos objetivos que sostengan sus afirmaciones", ha clamado.

Ha afirmado que, en base a este estudio, "La Rioja tiene médicos suficientes, pero tiene una organización deficiente y eso se nota cada día en las listas de espera".

También, "en las cada vez más insoportables demoras de atención primaria, en la falta de sustituciones y en el cansancio acumulado que reflejan los profesionales, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, que sacan adelante el sistema con un esfuerzo enorme".

Ayer mismo, ha indicado, el portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, "tuvo el cuajo de decir que, ante el problema de saturación de las Urgencias del San Pedro reclamaba soluciones al Gobierno de España".

"Pero los datos que ofrece la propia Organización Médica Colegial está diciendo lo contrario, lo está desmintiendo constantemente. La solución no está fuera de La Rioja, la solución está dentro", ha dicho.

Para Legarra, "resulta inevitable" preguntarse "para qué sirve toda esa estructura de altos cargos de la Consejería de Salud si no es capaz de organizar de forma eficiente a sus propios efectivos".

"Una consejería con tantos responsables políticos", ha visto, "debería ser capaz de diseñar una estrategia de planificación sanitaria eficaz y coherente, empezando por los propios recursos humanos".

Ha finalizado lanzando "un mensaje claro" al Gobierno de La Rioja: "Organizar bien los recursos humanos es su obligación, no es una opción. Es su obligación, no es obligación de ningún otro. No puede seguir echando balones fuera ni buscando culpables en otras administraciones".