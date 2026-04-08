PSOE ve "decepcionante" el plan del Gobierno local para abordar el problema de las viviendas de uso turístico en Logroño

Luis Alonso y Álvaro Foncea, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha calificado este miércoles de "decepcionante" la modificación del Plan General Municipal que propone el Gobierno de Conrado Escobar para atajar "el problema de las viviendas de uso turístico" (VUT) en Logroño, ya que "no aborda el problema de fondo y deja casi todo igual".

Son declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, en una rueda de prensa que ha realizado esta mañana junto a su compañero de grupo, Álvaro Foncea.

Alonso ha ahondado en la cuestión criticando "los 10 largos meses que van a transcurrir desde el inicio de la tramitación de las zonas saturadas hasta su aplicación", un periodo de tiempo en el que "todo seguirá igual".

Y es que el portavoz del Grupo Socialista ha lamentado que, durante ese tiempo, "van a poder entrar nuevas solicitudes de vivienda de uso turístico en toda la ciudad, incluido en el Casco Antiguo en edificios o bloques enteros".

Alonso ha recordado que el PSOE ha defendido "la necesidad de la regulación de este tipo de viviendas desde hace más de dos años" y ha precisado que la última regulación la hizo el Partido Socialista en el año 2021.

En este sentido, el concejal ha indicado que desde la propuesta que lanzó el Grupo Socialista en 2024, "se han creado 250 viviendas de uso turístico en la ciudad".

ENMIENDAS.

Para solucionar el problema, el edil Álvaro Foncea ha informado de las cinco enmiendas que el PSOE planteará mañana jueves en el pleno ordinario del mes de abril.

La primera se centra en "mantener la suspensión de licencias en el Casco Antiguo hasta que se declare como zona saturada", ya que actualmente "se duplica la zona de riesgo de rotura del equilibrio" según los índices de la Consejería de Turismo, ha detallado Foncea.

La segunda enmienda que ha registrado el PSOE reclama "la prohibición de viviendas de uso turístico en planta baja de ejes comerciales y turísticos", con el objetivo de "preservar los escaparates de la vida urbana de la ciudad", ha informado.

La tercera enmienda presentada solicita "la declaración del Casco Antiguo como zona saturada por superar el 10 por ciento sobre el total de viviendas" y la cuarta es "la fijación del mismo porcentaje de viviendas de uso turístico para declarar zonas saturadas".

Por último, Álvaro Foncea ha detallado que la quinta enmienda que el PSOE ha planteado pide al Gobierno de Escobar "un estudio anual sobre la cantidad de viviendas de uso turístico existentes por distritos y secciones censales" con el fin de "poder tomar decisiones en consecuencia".