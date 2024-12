PSOE ve "desastre" en devolución de 2 millones de fondos UE y alerta que "decir que sale gratis" es "faltar a la verdad"

Reclaman que por parte del Gobierno local de Logroño "se asuman responsabilidades" y "se conjugue el verbo dimitir"

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha considerado este jueves "un desastre" el anuncio realizado ayer por el alcalde sobre la decisión de devolver dos millones de euros correspondientes a fondos europeos por tres proyectos de movilidad sostenible en la ciudad: la remodelación de la calle Sagasta, el eje ciclista este-oeste y el voladizo sobre la A-13.

En rueda de prensa, Alonso ha afirmado que "ya tenemos la primera cifra del desastre en la gestión de los fondos europeos del equipo del Partido Popular, 2 millones de euros, ya tenemos el coste de la obcecación, la soberbia, el coste de promesas electorales hechas una tarde de campaña a pie de calle".

"Es -ha añadido- el coste de momento de no entender o querer entender que sólo había que cumplir la norma o solicitar los cambios en base al procedimiento establecido para solicitar los cambios. No era tan difícil, ni tan complicado ni una persecución, ni acoso, ni derribo, ni nada por el estilo. Había tiempo, desde junio del 2023, para revisar los proyectos, hablar con el Ministerio o ejecutar los proyectos como estaban".

Pero, en sus palabras, por contra, "en base a una burda revancha, se ha tardado entre ocho meses y un año en revisar los proyectos para acometerlos de una manera peor o sin cambios significativos, perdiendo un tiempo precioso y perdiendo, además, la oportunidad de conseguir estos fondos".

"Devolver dos millones de euros de unas ayudas europeas ya concedidas y abonadas en su mayor parte, dirigidas a mejorar la movilidad sostenible, no puede ser nunca una buena solución, no puede ser nunca una solución razonable, no puede ser nunca una decisión valiente", ha afirmado el portavoz socialista.

Además, a su juicio, "devolver dos millones de euros, de entrada, no puede ser que salga gratis a las arcas municipales de Logroño, cuando dos de las tres actuaciones ya están disponibles y se están terminando estos días".

"Decir o asegurar con una tranquilidad pasmosa en el salón de retratos de este ayuntamiento, que no va a costar nada a la gente, que no va a costar nada a las arcas municipales, bien en este ejercicio o bien en ejercicios siguientes, es sencillamente faltar a la verdad", ha subrayado.

Ha reseñado que "el PP se metió él solito en un lío monumental, en un auténtico laberinto sin salida" para decir "finalmente ayer que devuelve de manera voluntaria algo más de dos millones de euros y reconoce, entiendo, que con ese pago que se ha metido en un callejón sin salida del que es mejor salir cuanto antes".

Para Alonso, "todo ha sido una cadena desastrosa de decisiones que nos ha llevado a este momento, en diciembre del 2024, a una devolución voluntaria de dos millones de euros". "Y repito una vez más, y no me cansaré de ello porque es la clave de todo, no era tan difícil: había que cumplir las normas", ha afirmado.

De este modo, "Logroño pierde una oportunidad de oro de mejorar y avanzar en un aspecto clave como es la movilidad sostenible en el siglo XXI, un aspecto clave para todas las ciudades del mundo en el que volvemos a quedar atrás", al tiempo que "deja en evidencia la falta de compromiso y la falta de modelo del PP con la movilidad sostenible".

Y es que, en su opinión, "no se ha querido cumplir con los criterios técnicos que marcaban desde el Ministerio, no sé qué coste económico tiene, porque es de muy difícil cálculo, esa marcha atrás, esa involución del Ayuntamiento de Logroño que, lógicamente, nos va a poner en evidencia frente a otras ciudades españolas, frente a otras ciudades del entorno en los próximos años".

EFECTOS ECONOMICOS Y SANCIONES.

Alonso ha sumado a esto "el importe y los efectos económicos" de la decisión de la devolución de los dos millones, ya que "los intereses de demora están definidos en la propia Ley General de Subvenciones".

En este sentido, y aunque "sabemos que el Ayuntamiento de Logroño ha hecho una alegación en este sentido para aplicar una normativa específica sobre fondos europeos, no sabemos qué decisión tomará el Ministerio". "Y tampoco sabemos cómo van a quedar el tema de las sanciones", ha apuntado.

Ha señalado que "es evidente que hay otras inversiones que se podían haber ejecutado en este 2024 y que no se han podido ejecutar", recordando que "hay dos de las tres actuaciones que se están terminando, tanto en la calle Sagasta como en Duquesa de la Victoria".

"No sabemos además los efectos que pueda tener a futuro, porque esos derechos de cobro, que significan las subvenciones, ahora se van a ver compensados o ese menor derecho de cobro se ven compensados con otros fondos europeos que tiene en una caja este Ayuntamiento de Logroño", ha incidido el portavoz socialista.

Ha citado otros ejemplos de fondos UE, la calle San Antón. "La credibilidad del Ayuntamiento de Logroño en cuanto al cumplimiento de los proyectos financiados con fondos europeos es cero. Y más en concreto en la calle San Antón", ha asegurado.

Al respecto, ha dicho que "hace pocos días sabíamos que todavía no hay una solicitud de prórroga, hace pocos días los técnicos del Ayuntamiento nos decían que la fecha de finalización de la calle San Antonio es el 31 de diciembre, ahora parece ser que el alcalde nos dice que se ha solicitado la prórroga, de la cual nosotros no tenemos constancia".

Tampoco, ha añadido, "hay constancia en el presupuesto 2025 de que se vaya a ejecutar una obra de envergadura en la calle San Antón, pero ahora parece ser que sí, y tampoco hay plazo suficiente para hacer una obra de envergadura en el año que viene, cuando todavía no tenemos el proyecto encima de la mesa".

Desde el Grupo Municipal Socialista, ha insistido, "pensamos que este hecho tan grave debe tener consecuencias, el PP debe asumir sus errores, porque estamos hablando de mucho dinero público, sea finalmente la que sea la cantidad a devolver, el coste para los logroñeses, sean cuales sean los millones de euros que al final tengamos que devolver y pagar".

"Hay que asumir errores y creo que hay que conjugar el verbo dimitir. Pedimos al señor Escobar que se produzcan dimisiones porque consideramos este hecho muy grave para el Ayuntamiento de Logroño, que va a lastrar su movilidad a futuro, que va a lastrar su imagen y su credibilidad y que deja en evidencia la falta de proyecto y la falta de interés, de voluntad y de decisión de trabajar por Logroño y de trabajar por los proyectos de futuro de la ciudad", ha concluido.