PSOE ve "grave" situación del Ayuntamiento de Logroño por carril bici y cifra en 20 millones la devolución de fondos UE

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha calificado este martes como "grave" la situación del Consistorio tras el desistimiento por el Ministerio de Transportes de sus alegaciones por la eliminación del carril bici de Avenida de Portugal, ya que, según los cálculos de los socialistas, la cifra que habría que devolver por la falta de ejecución de los fondos europeos rondaría los 20 millones de euros.

Así lo han señalado en rueda de prensa el portavoz local socialsita, Luis Alonso, y la concejala del Grupo Eva Loza, quienes para empezar han recordado que el PSOE "ha sido el único grupo que ha solicitado un pleno extraordinario de fondos europeos", tras una nota enviada a los medios por el PP en la que se atribuía esa petición, "en una estrategia muy ruin, de desinformación, de confundir a los logroñeses", ha dicho Alonso.

Para Loza, "la situación es grave en el Ayuntamiento de Logroño y por ende para sus ciudadanos". "Los logroñeses y logroñesas deben conocer la verdad, verdad que no está siendo trasladada por el PP de Conrado Escobar, entre otras cosas porque les puede costar 20 millones de euros entre la devolución y la sanción el hecho de revertir actuaciones para las que habían sido concedidos los fondos europeos", ha asegurado.

Una cuantía que, de acuerdo con lo marcado, devengaría de sumar la devolución de lo recibido, un 5% anual de intereses, más "lo recibido multiplicado por 3". Habría que ver la "consideración" que, desde el Ministerio se hace del expediente, que contiene tres proyectos -el eje ciclista, el puente de la A-13 y la calle Sagasta-, "pero de entrada es único", por lo que podría englobar los 6,5 millones concedidos.

En lo que ha tachado como "destrucción, retroceso e involución", la edil ha incidido en que "el Gobierno de Conrado Escobar ha actuado al menos irresponsablemente y con absoluto desprecio al dinero público, al de todos, porque su mayoría absoluta no les exime de cumplir la normativa", especialmente haciendo referencia a la ley de subvenciones.

Ayudas, ha apuntado, "que se dan para los fines para las que están previstas". "Si te dan una subvención para cambiar en tu casa las ventanas por ahorro energético, no la puedes usar para cambiar el baño. Pues con los fondos europeos, lo mismo, no se ha cumplido la normativa UE, por lo que, si no está hecho el proyecto en el plazo, para diciembre de 2024, habrá de devolver el dinero y pagar una sanción", ha detallado.

Por eso, Eva Loza ha considerado que se da "una nefasta gestión que nos va a dejar en una situación muy comprometida", mientras que se ha referido al texto de desestimación de las alegaciones realizado desde Transportes -"de 29 páginas", ha especificado- como "meticuloso y riguroso, frente a unas alegaciones del Ayuntamiento de Logroño que, cuando menos resultan peregrinas".

Y las ha considerado de este modo la concejala socialista porque "no tienen nada que ver" con los tres supuestos que la orden prevé para justificar el no cumplimiento. "Se desestiman las alegaciones de forma motivada, con argumentos técnicos y jurídicos, ninguna motivación política", ha afirmado.

Todo, a su juicio, además "con el PP, a sabiendas de lo que contiene la orden, actuando con desprecio y soberbia, eliminando el carril bici antes de cualquier resolución del Ministerio, en un día en plenas fiestas de San Mateo". "Escobar sabía que las actuaciones debían hacerse y mantenerse por 5 años, pero, pese a eso, quiere confundir a la ciudadanía con temas que nada tienen que ver", ha subrayado.

Por eso, como ha recalcado Luis Alonso, ante la celebración mañana del pleno extraordinario, "lo que esperamos es que el alcalde dé la cara y diga cuánto nos va a costar devolver los fondos no ejecutados con los intereses y las sanciones, que casi empiezan a ser lo más preocupante, y todo, por una promesa electoral para no perder votos por la derecha y por revanchismo contra el anterior Gobierno municipal que cambió la movilidad de Logroño".

"Es hora de tomar decisiones rápidas, lo que decida el PP de Conrado Escobar va a condicionar los proyectos, las ayudas, las sanciones, la imagen de Logroño ante otras ciudades españolas y europeas y la situación económica de este Ayuntamiento. Pedimos o exigimos al PP que abandone este camino hacia ninguna parte, abandone esta ruleta rusa en la que nos han metido los logroñeses y ejecute los proyectos tal y como estaban, especialmente el proyecto de Avenida Portugal", ha incidido.

Así, el portavoz del PSOE ha mostrado su confianza en que los 'populares' reconozcan "que se equivocaron, que lo que hicieron fue una temeridad, con consecuencias que pueden ser muy graves para Logroño", mientras que Loza ha advertido que "la resolución del Ministerio de Transportes pone fin a la vía administrativa, con lo cual la opción de recurso que cabría sería ante la Audiencia Nacional", una vía con "grandes gastos y escasísimo recorrido jurídico, pero que no nos extrañaría que adoptasen en su línea de dar una patada adelante".