El PSOE vuelve a advertir de "la mala atención en la gestión tributaria" en el Ayuntamiento de Logroño

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha vuelto a advertir este viernes "una vez más la mala gestión que está prestando el Ayuntamiento de Logroño a la ciudadanía, especialmente en el área de la gestión tributaria".

Y es que, como señalan los socialistas en un comunicado, "en el día de ayer, los ciudadanos que quisieron coger cita previa a través de la plataforma electrónica se encontraron con que no estaba activa o no daba citas".

"Han pasado ya dos años y medio de Legislatura y el alcalde Conrado Escobar no está encontrando soluciones a la gestión de citas de los usuarios en el Consistorio, un problema que repercute en los ciudadanos", aseguran.

El Grupo Municipal Socialista afirma que "es consciente de esta realidad ante las innumerables quejas de los vecinos que han sido recogidas, filas de entre una y dos horas de espera", algo que, recuerdan, ya denunciaron "el pasado mes de julio las largas filas que se producían en las dependencias municipales para pagar impuestos con cita previa".

"Una realidad -añaden- que viene reproduciéndose desde el mes de mayo con esperas de entre una y dos horas. El Gobierno del PP y su alcalde han normalizado la mala gestión, la falta de planificación y la improvisación en la mayoría de los ámbitos del Ayuntamiento".

De esta forma, consideran que "están siendo incapaces de buscar soluciones para atender de forma adecuada a los ciudadanos". El PSOE, por ello, exige a Conrado Escobar "que realice los cambios pertinentes para modificar y agilizar la gestión de las citas para tramitar el pago de los impuestos municipales".