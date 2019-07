Raúl Díaz (PSOE) lamenta que Podemos "no quiera dar el cambio a La Rioja" y asegura que "no aceptarán chantajes"

Publicado 16/07/2019 12:17:16 CET

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha criticado este martes que la diputada de Podemos, Raquel Romero, "no quiera dar el cambio que se merece La Rioja" y le ha pedido que "no bloquee el Gobierno del cambio 24 años después de un Gobierno del Partido Popular". Aún así le ha indicado "no vamos a aceptar chantajes".

Raúl Díaz ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la segunda sesión del pleno de investidura que debería proclamar a Concha Andreu como presidenta del Gobierno de La Rioja. "Es usted una diputada de 33 y piden 3 Consejerías" pero "nosotros no vamos a caer en ese chantaje".

En este punto, le ha recordado, "sabemos que los comienzos a veces no son fáciles pero estamos en el segundo pleno y usted está ya en la cuarta dimensión". Así, le ha recordado, "en mayo estabais dispuestos a facilitar un Gobierno en solitario al PSOE, después cambiaron y en junio nos proponían 18 puntos y no descartaba entrar en el Gobierno, por su parte, el 14 de junio, Podemos reafirma su empeño en entrar en el Gobierno de Andreu, y finalmente dinamitaron la coalición con Unidas Podemos y ahora ofrece su exigencia de tres Consejerías".

"Esta es la realidad y ésta es su cuarta dimensión. Los ciudadanos le han dado esos votos y todo tiene que ser ponderado. Usted pide el 40 por ciento del Gobierno pero si después de 24 años del PP no nos hemos dejado chantajear, ahora no va a ser así. Nosotros queremos negociación y progreso y espero que usted también".

Todo porque "no se puede jugar al ajedrez con piezas de parchís" y un consejo de gobierno "del que depende la vida de miles de riojanos y riojanas debe estar a la altura. Queremos hacerlo con ustedes, pero ponderando y negociando y acuerdos programáticos".