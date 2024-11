Rechazadas las enmiendas a la totalidad de PSOE y Podemos-IU a los Presupuestos de La Rioja y a la Ley Medidas Fiscales

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de La Rioja ha rechazado este lunes, con los votos en contra del Partido Popular y Vox, las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos-IU al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025 y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas.

La sesión plenaria se iba a celebrar el pasado jueves, si bien la presidencia de la Cámara riojana decidió, por los fallecidos por la DANA, principalmente en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, aplazarla a este lunes. De hecho, el pleno se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de dicho temporal, haciendo alusiones todos los intervinientes a la complicada situación que están viviendo en muchos lugares de España.

A continuación, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha defendido unas cuentas para el próximo ejercicio ascienden a 2.084 millones de euros, un 7 por ciento más que en 2024.

Ha indicado que "en el actual contexto nacional, contar con unas cuentas aprobadas es, sin duda, una señal de estabilidad, de credibilidad, de rigor y de fortaleza". Se tratan de unas cuentas "dedicadas a las personas que incluyen el mayor gasto social de la historia de la comunidad que prevé medidas en ámbitos clave para el presente y el futuro de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales y de la vivienda".

Domínguez también ha destacado que los presupuestos "están pensados para impulsar nuestra actividad económica", debido a que "redoblan su apoyo a los sectores económicos, generan progreso y empleo", y finalmente, ha resaltado que "son unas cuentas que apuestan por el futuro de La Rioja con inversiones estratégicas para la región".

No ha obviado en su intervención el asunto de la financiación autonómica, señalando que "los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas son el 82,06 por ciento del presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

En este punto, ha recordado que el Colegio de Economistas, en su informe preliminar, ha avanzado que La Rioja "podría perder hasta 298 millones de euros en 2026 si se lleva a cabo una concertación singular con una comunidad autónoma española". "Deberíamos pensar todos cómo afectará este recorte, este gran recorte, a la prestación de los servicios públicos en La Rioja", ha concluido.

"SIN PROYECTO DE REGIÓN"

Posteriormente, ha tomado la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, que ha pedido al Gobierno riojano que "sean valientes y sean innovadores, que pongan luces largas y que, por lo tanto, hagan una planificación sostenible de lo que la comunidad autónoma necesita, que dibuje la Rioja del año 2035". "Esos presupuestos son posibles y esos presupuestos serían apoyados por el Partido Socialista", ha asegurado.

García, a continuación, ha recordado que "estas cuentas vuelven cometer dos irresponsabilidades; una con los ingresos y otra con los gasto". "A esas dos irresponsabilidades hay que sumar dos carencias, que pasan porque no tienen un proyecto de región, un proyecto económico que se anticipe al futuro", así como que "no reparten los recursos públicos, que no reparten los ingresos que se contemplan en este presupuesto con equidad y justicia".

Para García, los presupuestos "no apuestan por el crecimiento de las políticas sociales en sintonía con el crecimiento del presupuesto, porque los aumentos que ustedes incluyen en estas cuentas simplemente sirven para hacer frente al aumento del IPC o al gasto de personal para sostener los servicios públicos".

Frente a ello, ha asegurado que en último presupuesto que gestionó el Partido Socialista, las políticas sociales para fortalecer el estado del bienestar, se correspondían con el 62 por ciento del total del presupuesto, mientras que estas cuentas llegan sólo al 60 por ciento, por tanto no son los presupuestos más sociales de la historia", ha finalizado el portavoz socialista, son sin antes asegurar que se apuesta por la "externalización" sanitaria.

"NO TOCAN DEBATES LARGOS, NI BALADÍS"

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-IU, Henar Moreno, que ha señalado que ante la "conmoción" en la que nos encontramos con la situación que ha provocado la DANA hace que "no sean momentos para tener largos debates", ya que ahora "no toca tirarnos los trastos a la cabeza, ni tener debates baladís".

No obstante, ha apuntado que "no creemos que debamos minimizar la importancia de estos presupuestos", ya que "estamos a tiempo de sacar conclusiones y aprender de los errores". "Si algo tenemos que aprender en estos momentos es que las bajadas de impuestos a los que más recursos tienen, los recortes, las privatizaciones de los servicios públicos, los recortes en los servicios de prevención, en salud pública, en la lucha contra el cambio climático, el cierre de las unidades de emergencia, como el de la Comunidad Valenciana, cuestan vidas".

Finalmente, Moreno ha reclamado que "devuelvan los presupuestos y la Ley de medidas fiscales al Gobierno y traigan otros que atiendan a las personas, a sus necesidades, que recauden más de quien más tiene, para dar más a quien más lo necesita".

"MEJOR FUTURO" PARA LA RIOJA

En el turno en contra ha tomado la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Cristina Maiso, recordando, para comenzar, poniendo el acento en que "los años que Pedro Sánchez ha estado al frente del Gobierno han reflejado los peores porcentajes de inversión para La Rioja". "El presidente Sánchez prioriza y confunde su interés personal, que obviamente no coincide con el de los españoles, con el interés general de los ciudadanos", ha destacado.

Frente a ello, la portavoz 'popular' ha manifestado que "desde mayo de 2023 tenemos un Gobierno serio, riguroso, estable, previsible que tiene en el proyecto de presupuesto y en la Ley de medidas las líneas estratégicas para buscar el mejor futuro para nuestra tierra". Por ello, ha indicado que "las enmiendas a la totalidad registradas contravienen todo lo que hemos indicado con anterioridad".

"NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"

Posteriormente, en el turno portavoces, el de Vox, Ángel Alda, ha apuntado que con las enmiendas del PSOE y Podemos-IU, "nos proponen volver al pasado y les decimos que no", pero "no porque nos gusten estos presupuestos, sino porque la alternativa es mucho peor".

Por este motivo, ha anunciado que "vamos a votar no a las enmiendas a la totalidad, pero eso no quiere decir, de ninguna manera, que vayamos a dar un cheque en blanco al Gobierno". Para concluir, ha anunciado que "durante su tramitación vamos a intentar mejorar los presupuestos con nuestras enmiendas parciales fundamentadas en los ejes vertebradores sobre los que se articula nuestra alternativa política".

"POPULISMO FISCAL"

En el debate sobre la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la diputada socialista, Sara Orradre, ha calificado de "populismo fiscal" el que practica el Gobierno riojano con la eliminación del Impuesto de Patrimonio, porque "los regalos fiscales de hoy, serán los recortes del futuro". Ha apuntado que "no responden a las necesidades de los riojanos".

Por Podemos-IU, su parlamentario Carlos Ollero, ha señalado que no es momento de la "discusión" política, pero ha apuntado que su formación mantiene la exposición de motivos que les ha llevado a presentar la enmienda.

En el turno en contra, ha tomado la palabra el diputado del PP, Carlos Cuevas, que ha asegurado que la Ley "piensa en el bienestar de los riojanos", porque se van a ahorrar 130 millones de euros, gracias al "alivio fiscal" de las medidas del Gobierno riojano.

Finalmente por Vox, el parlamentario Héctor Alacid ha señalado que "no compartimos los argumentos de la izquierda" sobre esta Ley que, por otra parte, ha censurado, porque se convierte "en un vehículo normativo para modificar cuantas disposiciones quiera el Gobierno".