La recuperación de la sauna del complejo de 'La Planilla' gana los Presupuestos Participativos de Calahorra

Complejo deportivo de La Planilla de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proceso de votación de los Presupuestos Participativos de 2026 ha finalizado con una destacada implicación ciudadana en la elección de los proyectos para ejecutar en 2027, dentro del presupuesto municipal. La 'Recuperación de la sauna del Complejo Deportivo Municipal La Planilla', presentada por David Gil Ortega, ha sido la propuesta más respaldada, con el 50 % del total de los votos emitidos.

Este resultado ha situado al proyecto como la clara prioridad vecinal para su próxima ejecución en la ciudad.

La realización de la propuesta ganadora se llevará a cabo durante 2027 y su coste no podrá superar los 100.000 euros, el importe que cada año el Ayuntamiento de Calahorra destina a los Presupuestos Participativos.

El segundo lugar ha sido para la 'Solicitud de creación de arbolado y vallado en el parque Miguel Ángel Blanco', que ha obtenido un 14,13% de apoyo, seguida del 'Acondicionamiento de las aceras de la carretera de Logroño hasta el Hospital', con un 13,41%.

En conjunto, las tres propuestas más votadas concentran cerca del 77% de los votos totales, lo que evidencia una clara preferencia ciudadana por actuaciones que mejoran las instalaciones y los espacios públicos de Calahorra.

25 IDEAS

En total, se han presentado 25 proyectos para los Presupuestos Participativos de 2026, de los cuales se seleccionaron 11. El resto se eliminaron por no ser viables.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra se ha valorado "muy positivamente la participación en este proceso, que refuerza la transparencia y la implicación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el presupuesto municipal".

En este sentido, el concejal de Participación Ciudadana, David Navarro, ha valorado que "es una de las herramientas más valiosas e importantes que tenemos, porque nos permiten construir Calahorra juntos. Este es un ejemplo de participación activa que nos beneficia a todos".

Además, el Consistorio calagurritano ha agradecido a todas las personas que han participado en este proceso, el cual ayuda a construir una mejor ciudad para todos y entre todos.