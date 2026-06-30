Renfe mejora el embarque y la atención a los viajeros de larga distancia en la estación de Logroño - RENFE

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe pone en marcha este miércoles, 1 de julio, un área de control de acceso para los trenes de larga distancia que operan en la estación de Logroño. Este nuevo servicio facilitará el embarque y permitirá mejorar la información y la atención a los viajeros.

La medida posibilitará, además, avanzar en la futura implantación de otros servicios, como el acompañamiento de menores en los trenes que unen Logroño con la estación de Atocha en Madrid.

La nueva zona de control de acceso permite organizar el embarque de los trenes de larga distancia que opera Renfe en Logroño: servicios Alvia e Intercity que enlazan la capital riojana con destinos como Madrid, Burgos, Segovia, Valladolid, Bilbao y Barcelona.

Está situada en el vestíbulo principal de la estación y permitirá que los viajeros accedan a los trenes de forma más ordenada, rápida y cómoda. También reforzará la atención directa a los clientes al complementar la que ya se ofrece en las taquillas de la estación.

El nuevo espacio servirá también para preparar la próxima implantación de otros servicios, como el de acompañamiento de menores en los trenes de larga distancia entre Logroño y la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes.