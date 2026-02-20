Representantes de las defensorías de las universidades que integran el G-9 intercambian experiencias en la UPNA

Asistentes a la reunión, con el rector Ramón Gonzalo, en la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las defensorías de las universidades que integran el Grupo 9 de Universidades han mantenido este jueves y viernes, 19 y 20 de febrero, en Pamplona, una reunión de trabajo para abordar distintos aspectos relacionados con su experiencia en la universidad.

En concreto, este viernes se han reunido en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde ha ejercido de anfitriona la defensora de la comunidad universitaria de esta institución, la profesora Inmaculada Lizasoain Iriso, y su adjunta, la profesora Nely Soto Ruiz. Las personas asistentes han sido recibidas por el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo.

Han acudido, por parte de las universidades, las siguientes personas representantes: de la Universidad de La Rioja, Rebeca Viguera Ruiz (defensora) y Sonia Juan la Orden (secretaria); de la Universidad de Zaragoza, Javier Mateo Gascón (defensor) y Marta Artajona Ricarte (secretaria); de la Universidad de Castilla La-Mancha, Ágata Sanz Hermida (defensora) y Yolanda Doig Díaz y María Teresa Caballero Martínez (adjuntas); de la Universidad de Cantabria, Rubén Aldaco García (defensor) y Cristina Mora (secretaria).

De la Universidad de Oviedo, Juan Antonio Fernández (defensor adjunto); de la Universidad de Extremadura, María Luisa Durán Martín-Merás (defensora) y María Luz Sánchez Mendoza (adjunta); y de la Universidad de Murcia, Juan José Vera Martínez (defensor) y Antonia Baeza Caracena (adjunta).