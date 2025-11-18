La residencia de estudiantes de Juan XXIII abrirá para el curso 2026-2027 con 130 camas

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La residencia de estudiantes, situada en la calle Juan XXIII, abrirá sus puertas para el curso académico 2026-2027, y contará con 130 camas, distribuidas en habitaciones dobles e individuales, con cocina, nevera, juego, baño privado, y con precios que rondarán los 500 euros. Además, contará wifi de 5G, gimnasio, cine, sala de estudio o plaza de aparcamiento.

Realizada por la empresa 'Global Gemina', las obras han sido visitadas está mañana por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto al responsable del proyecto, Eric Heyder.

Escobar ha calificado de "muy buena noticia para la oferta que pueda desplegar esta ciudad, sobre todo en el ámbito estudiantil, pero también lo es para la zona en la que nos encontramos, en la zona de las 100 tiendas".

Un proyecto que "va a estar en plazo" hasta el punto de que concluirá en el primer semestre de 2026 para "estar en funcionamiento para el próximo curso", ha destacado Escobar. Ha señalado que "va a dinamizar la zona la de las Cien Tiendas que, además, encamina una nueva etapa, a la que une un bloque próximo residencial, que también va avanzando".

El alcalde ha insistido en que esta zona "va a cambiar radicalmente" con actuaciones como las obras de "Beti Jai que va a ser la primera de las intervenciones que va a desarrollar claramente el Ayuntamiento después de la conexión de la Glorieta, y después irán sucediendo las intervenciones".

Por su parte, Heyder ha mostrado su satisfacción con la obra que cuenta además con una "habitación piloto, porque nos gusta que la gente pueda ver en vivo el producto que vamos a ofrecer a los estudiantes". Ha destacado que la compañía cuenta con otra residencia en la capital, que se puso en marcha hace 20 años, por lo que "tenemos ilusión en abrir está también en esta ciudad que siempre nos ha tratado con muchísimo cariño".