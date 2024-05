La responsable de un piso alquilado por el acusado del crimen del profesor asegura que desapareció "sin causa ni motivo"

"Cuando fuimos a ver cómo estaba el piso, había perfumes de marca en la cocina, bastante ropa y bisutería. No se dejó todo pero bastantes cosas sí", ha declarado



La responsable de uno de los pisos donde vivió temporalmente de alquiler uno de los acusados por el crimen del profesor jubilado ha destacado ante el Juez que éste "desapareció del domicilio sin causa ni motivo, sin dar ninguna explicación. Me pareció muy raro que se fuera así y no me lo esperaba de él, era una persona muy colabora".

En la tercera sesión del juicio, la casera del piso -que pertenece a una mercantil- ha explicado que le alquiló el domicilio "con un contrato de un año con posibilidad de prórroga" pero "se fue a los pocos meses". Como ha declarado "si se va antes, se penaliza". El acusado estaba de alquiler en un piso situado en la calle María Teresa Gil de Gárate de Logroño.

Este miércoles ha continuado el juicio por el conocido como 'crimen del profesor' contra dos personas acusadas -hombre y mujer- de diferentes delitos de obstrucción a la justicia, homicidio y encubrimiento. Según el escrito del Fiscal, presuntamente ambos, en connivencia, perpetraron un plan que culminó con la muerte del profesor en su domicilio.

El día de los hechos -18 de febrero de 2020- el acusado acudió a la vivienda de la víctima -de 73 años- para evitar el proceso judicial que el docente tenía con la otra procesada por estafa ya que le dejó 54.000 euros que no le devolvía. Según relató la mujer acusada en la primera sesión del juicio, ésta mantenía una relación sentimental simultánea con el acusado pero también con la víctima pero "no se conocían entre ellos".

Una vez en su domicilio, según el escrito del Fiscal, el procesado intentó coaccionar al profesor y tras discutir con el profesor jubilado, le golpeó "con un objeto contundente" que acabó con su vida. Tras los hechos, el hombre acusado "desapareció de Logroño" y fue encontrado en Italia. La mujer, por su parte y según declaró ayer ante el Juez, se encontraba en Madrid el día de los hechos.

"A MÍ NO ME DIJO QUE SE IBA A IR DEL PISO"

La casera ha relatado ante el Juez que el procesado se fue de ese piso a los cuatro meses de alquilarlo, "yo no sé muy bien qué paso pero de repente no cogía el teléfono". En un momento dado "cuando me cogió el teléfono, me dijo que se iba a ir a Zaragoza unos días y que no podía quedar conmigo para pagar alguna factura pendiente. A mí no me dijo que se iba a ir del piso pero, finalmente, un amigo de él al tiempo, me dio las llaves".

Cuando se fue del piso, "yo le llamé muchas veces" porque "llevaba más de un mes sin dar señales de vida". "Me pareció muy raro que se fuera así y no me lo esperaba de él. Se fue sin causa ni motivo y sin dar ninguna explicación".

Además, indica, "cuando fuimos a ver cómo estaba el piso había perfumes de marca en la cocina, había bastante ropa, se lo tiramos todo y bisutería. No se dejó todo pero bastantes cosas sí".

Sobre la fianza, indica, "nunca me llamó para recuperarla. No nos hizo ninguna reclamación ni verbalmente ni por escrito".

PENAS

En concreto, el Fiscal solicita 14 años de cárcel para el hombre por el delito de homicidio y otros dos más por el de obstrucción a la justicia. Además, el principal acusado -el presunto autor material del crimen- deberá indemnizar a la familia de la víctima (exmujer y dos hijos) con 300.000 euros. Por su parte, para la mujer, la Fiscalía pide dos años de cárcel por obstrucción a la justicia y otros dos años y seis meses por el delito de encubrimiento.

Por parte de la Acusación Particular -que defiende los intereses de los familiares del fallecido- piden cárcel por homicidio o asesinato a ambos acusados (entre 15 y 25 años) además de una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los dos hijos del profesor fallecido.