LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante logroñés 'Arsa' premiado en la gala 'TheFork Awards con Mastercard' por su propuesta como restaurante ético y sostenible. Ha sido en una gala, en la que local The Library, ubicado en Madrid, se ha proclamado ganador de la nueva edición de los TheFork Awards con Mastercard en una ceremonia que tuvo lugar ayer en Madrid, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

Capitaneado por el chef Sandro Silva, ha recibido el reconocimiento People's Choice Award por parte de los usuarios de la plataforma de reservas TheFork, que lo han elegido como su apertura favorita en el 2024.

Votado por los chefs Ramón Freixa y Mario Sandoval, The Library, situado en pleno corazón de la calle Serrano en la capital madrileña, concentra la actividad de un wine bar gastronómico, una vinoteca que alberga más de 3.500 referencias de vinos y un club privado. Sandro Silva y Marta Seco están al frente de este negocio, perteneciente al Grupo Paraguas, que en muy poco tiempo se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del vino y la alta cocina.

UN NUEVO PREMIO ENTREGADO POR MASTERCARD

En esta cuarta edición, los TheFork Awards con Mastercard han tenido como novedad la entrega de un nuevo reconocimiento: el Mastercard Impact Award, que ha recaído en manos del establecimiento Arsa, capitaneado por los chefs Beatriz Fernández y Rodrigo Fernández y situado en Logroño, por su apoyo a las comunidades locales, la promoción del turismo auténtico y el impulso al talento joven.