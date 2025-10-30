Retirada de 6 plataneros secos del paseo del Mercadal de Calahorra para garantizar la seguridad ciudadana

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana los operarios del parque municipal de obras y servicios han retirado 6 plataneros del paseo del Mercadal que se encontraban secos y con signos de degradación estructural. Una rama de uno de estos árboles se desprendió ayer. Ello motivó una inmediata y urgente inspección técnica para comprobar el estado de los 10 plataneros que se encontraban bajo la carpa, instalada en el paseo del Mercadal para acoger el Festival de Halloween y la I Cata de vinos de Rioja Oriental este fin de semana y la Feria de la Golmajería los días 8 y 9 de noviembre.

La caída de esta rama puso de manifiesto "el avanzado deterioro de la madera de estos plataneros, lo que conlleva un alto riesgo de fractura y caída". "Seis de estos diez árboles estaban secos y presentaban riesgo de posibles fracturas con caída". Por lo que técnicamente, se consideró "proceder a llevar a cabo con carácter urgente su apeo y retirada por el personal del parque municipal'.La retirada se ha efectuado lo antes posible, esta misma mañana, de manera preventiva y para garantizar la seguridad ciudadana en todo momento.

"El apeo del tronco se realizará sellando en la medida de lo posible la zona del alcorque para que no revista riesgo alguno para los viandantes".

Solo se han retirado los 6 ejemplares secos que suponían un peligro. Los 4 restantes permanecen en el paseo del Mercadal. Esta actuación responde a una cuestión técnica y de seguridad, ya que el paseo del Mercadal es el más céntrico y transitado de Calahorra.