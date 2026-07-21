La ribera del Ebro en nivel 'rojo' y la Ibérica riojana en 'amarillo' por altas temperaturas hasta el jueves

Archivo - Ola de calor, hidratación, hidratarse, beber agua - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / FERENC CEGLEDI

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja activa el nivel 3 (rojo) en la ribera del Ebro y el 1 (amarillo) en la Ibérica riojana por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en nuestra ccaa.

En concreto, el nivel 3 permanecerá activo los días 22 y 23 de julio en la ribera del Ebro y el nivel 1 (en la Ibérica) solo el día 23 de julio.

Para la ribera del Ebro se esperan temperaturas de hasta 34,6 grados este martes y será mañana cuando se active el nivel rojo por temperaturas de hasta 38,5 grados. Por su parte para el jueves se esperan máximas de hasta 39,23 grados.

Mientras tanto, en la Ibérica riojana se prevén temperaturas de hasta 22,1 grados para este martes y 27,1 grados para mañana pero el nivel '1' se activará el jueves cuando se esperan los 28,3 grados.