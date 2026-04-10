La Rioja amplía y refuerza la composición del Consejo Regional de Caza que pasará a contar con 27 representantes

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, preside el Consejo Regional de Caza - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presidido la reunión del Consejo de Caza de La Rioja y de la Junta regional de Caza Cameros-Demanda en la que se ha realizado un balance de la temporada en el ámbito de ambas entidades y se han expuesto las novedades en aplicación del nuevo Reglamento de Caza y Gestión Cinegética de la Comunidad Autónoma. De hecho, se ha reforzado la composición del órgano con 27 representantes.

Las novedades que incorpora el reglamento "están orientadas a la simplificación administrativa, resaltando la tramitación para la creación y constitución de cotos, que pasaran de tener una vigencia de 10 años a ser indefinidos", ha destacado Manzanos, así como la incorporación de nuevas figuras como el guía de caza y los acompañantes de cazadores y ojeadores sin licencia.

Dentro de las mejoras introducidas, también ha señalado "las medidas dirigidas a optimizar la gestión de los daños ocasionados por la fauna silvestre y a favorecer la convivencia entre la actividad cinegética y el medio natural". Con el nuevo reglamento en vigor se amplía la composición del Consejo de Caza, "que gana pluralidad, mejorando con ello un órgano asesor que consideramos indispensable en la toma de decisiones clave como puede ser la orden de vedas o la gestión de la caza, para hacerlo más plural", ha explicado la consejera.

De este modo, se incorporan nuevos perfiles y se refuerza la presencia de sectores implicados como son los cotos de caza, las asociaciones de rehaleros, las organizaciones agrarias, las asociaciones de defensa de la naturaleza, los agentes forestales y los guardas rurales. El Consejo de Caza de La Rioja pasa a estar formado por 27 miembros. Entran por primera vez representantes de los agentes forestales, de los guardas de campo y de las asociaciones de rehaleros.

A su vez, aumentan su número los representantes las Organizaciones Profesionales Agrarias, que pasan de uno a tres; las entidades ambientales, la Federación Riojana de Caza y los cotos de caza, que tendrán el mayor número, nueve vocales.

Por parte de la Comunidad Autónoma, están representadas las direcciones generales de Medio Natural y Paisaje, Agricultura y Ganadería, Deporte, y Salud Pública, Consumo y Cuidados; y también hay dos vocales de la Delegación del Gobierno en La Rioja y de la Guardia Civil.

"El Consejo de Caza de La Rioja cuenta con un amplio abanico de profesionales con experiencia en todas las vertientes de la actividad cinegética, lo que permitirá mejorar el conocimiento y la respuesta a las necesidades del sector", ha subrayado Noemí Manzanos, al término de la reunión celebrada en la Bodega Institucional de La Grajera.

La Rioja, ejemplo de gestión de la codorniz En este consejo asesor se ha expuesto el balance anual de la temporada de caza 2025-2026 de las diferentes especies cinegéticas que han sido objeto de recechos o batidas. "Ha sido estable, con capturas similares a campañas anteriores y una ligera tendencia a la baja que no presenta datos significativos", ha indicado Manzanos.

Por otro lado, se han dado a conocer los borradores de la próxima orden de vedas, incluyendo las fechas de inicio y fin de la temporada, así como la situación de especies como la codorniz. En relación con esta especie, la consejera ha defendido la posición del Gobierno de La Rioja ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), subrayando que "la Comunidad Autónoma ha sido un ejemplo en la gestión de la codorniz y que los censos reflejan una población estable, por lo que se trabajará para mantener unas condiciones de caza similares a las actuales", postura que se defenderá ante la Comisión Europea que baraja una posible moratoria en su caza.

En materia sanitaria, el Consejo Regional de Caza ha destacado las actuaciones desarrolladas frente a enfermedades como la Peste Porcina Africana (PPA) o la tuberculosis, y se ha incidido especialmente en la prevención de la triquinosis. La consejera Noemí Manzanos ha anunciado la próxima publicación de una guía actualizada para facilitar a los cazadores la correcta toma de muestras y su control veterinario.