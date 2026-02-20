La Rioja aumenta la superficie certificada en gestión forestal sostenible a 57 montes con 76.424 hectáreas

Archivo - Medio Ambiente supera una nueva auditoría de gestión forestal - GABRIEL HERNÁNDEZ - Archivo

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Natural y Paisaje ha informado de que ha superado con éxito una nueva auditoría que acredita la Gestión Forestal Sostenible en 76.424 hectáreas que se reparten en 57 Montes de Utilidad Pública de La Rioja.

En nota de prensa, ha detallado que, durante el pasado 2025, la superficie forestal certificada en La Rioja bajo el sistema PEFC ha incorporado 3.843,8 hectáreas incluidas en cinco montes.

Este proceso, ha explicado, certifica que la madera o cualquier producto forestal (como corcho y resina) procede de un bosque gestionado de forma responsable y sostenible.

El Gobierno de La Rioja obtuvo por primera vez en febrero de 2007 el certificado de Gestión Forestal Sostenible para 36 montes de la región, lo que supuso un total de 47.499,53 hectáreas certificadas.

El proceso de certificación, ha relatado, es un proceso voluntario, adicional y "relativamente moderno" en comparación con los principios de sostenibilidad ya presentes en la ordenación de montes desde su concepción en el siglo XIX.

Ha indicado que han ido evolucionado contemplando aspectos de orden administrativo, económico, jurídico, social, técnico y científico que intervienen en el manejo, la conservación y utilización de los bosques (FAO, 1991).

La Rioja cuenta con unas 300.000 hectáreas de superficie forestal, lo que supone el sesenta por ciento de todo su territorio, de las cuales unas 200.000 son públicas.

La finalidad de gestión forestal pública es el aprovechamiento responsable de los montes con una adecuada gestión de la biomasa, la contribución al desarrollo rural, la protección del medio ambiente y la mejora de la resiliencia de los ecosistemas forestales de la Comunidad Autónoma.