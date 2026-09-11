Rioja brilla en el cielo de Toronto - DOCA RIOJA

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja continúa reforzando su presencia en Canadá, uno de los mercados internacionales que muestra una evolución más positiva para sus vinos.

En este contexto, el Consejo Regulador de la DOCa Rioja celebró ayer en Toronto la actividad de promoción "Rioja's Shining Stars", un encuentro de alto nivel organizado en colaboración con LCBO (Liquor Control Board of Ontario), el organismo público responsable de la importación, distribución y comercialización de vino y bebidas alcohólicas en la provincia de Ontario que cuenta, además, con sus propias tiendas y distribuye también a distintos bares y restaurantes.

La cita reunió a 250 consumidores y clientes de alto perfil de LCBO procedentes de Toronto y su área de influencia, en una cita diseñada para acercar al público canadiense la diversidad, calidad y evolución de Rioja a través de una selección de cerca de 40 referencias de vino, entre blancos y tintos, de diferentes estilos y añadas, muestra de la gran diversidad que entraña la Denominación.

El interés suscitado por la iniciativa quedó patente desde el momento de su lanzamiento: las entradas, con un precio de 125 dólares canadienses, se agotaron en poco más de una semana.

El encuentro tuvo como escenario el privilegiado SixtyEight, situado en la planta 68 de Scotia Plaza, en pleno corazón financiero de Toronto. El espacio, uno de los enclaves más singulares de la ciudad, ofreció a los asistentes unas espectaculares vistas panorámicas del skyline de Toronto, contribuyendo a crear el marco exclusivo buscado para la experiencia.

UNA VELADA PARA LA DIVERSIDAD Y LA CALIDAD DE RIOJA

Durante el evento, los asistentes pudieron degustar alrededor de 40 referencias de Rioja de 12 bodegas, incluyendo vinos blancos y tintos, y de añadas comprendidas entre 1994 y 2021. La selección permitió recorrer diferentes estilos de la Denominación, combinando referencias de perfil más tradicional con propuestas contemporáneas y poniendo de manifiesto la capacidad de Rioja para ofrecer diversidad dentro de una misma región vitivinícola.

La experiencia se completó con una propuesta gastronómica y de ambientación inspirada en las calles de bares y pinchos tan características de Rioja. De hecho, el recorrido dispuesto en el espacio evocaba una calle tradicional riojana, al tiempo que diferentes propuestas gastronómicas tomaban como referencia la calle Laurel de Logroño, uno de los grandes iconos de la cultura gastronómica de la capital.

La iniciativa permitió además prolongar la experiencia más allá de la propia degustación: al finalizar el evento, los asistentes tuvieron la posibilidad de realizar pedidos de los vinos que habían disfrutado durante la velada para recibirlos posteriormente en su domicilio, con referencias disponibles desde 130 dólares canadienses y con algunas de las etiquetas alcanzando los 500 dólares canadienses.

Entre los asistentes se encontraban también directivos de LCBO, así como el Consejero Jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Toronto, José Luis Echániz Cobas, junto a representantes del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

"Canadá es uno de los mercados donde Rioja está mostrando una evolución más positiva, y este evento confirma que existe un interés creciente por nuestros vinos entre consumidores cada vez más conocedores y exigentes", señala Iñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

"Que LCBO haya apostado por una iniciativa de este nivel junto a Rioja, con una selección tan amplia de bodegas, estilos y añadas, refuerza nuestro posicionamiento como una de las grandes regiones de referencia dentro del vino importado en Ontario. Nuestro objetivo es aprovechar este momento para seguir creciendo, tanto en valor como en relevancia, y construir junto a LCBO una presencia cada vez más sólida y estratégica en el mercado canadiense", concluye.

CANADÁ, ESTRATÉGICO PARA RIOJA

La celebración de esta iniciativa se enmarca en la estrategia de promoción internacional de la DOCa Rioja para reforzar su posicionamiento en mercados prioritarios y generar nuevas oportunidades de crecimiento en valor y notoriedad.

Canadá cerró 2025 como uno de los mercados con mejor evolución para Rioja. Con más de 4,5 millones de litros comercializados, el país ocupó el quinto puesto del ranking internacional de Rioja, registrando un crecimiento del 13% respecto al año anterior.