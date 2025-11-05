Rioja celebra 100 años de "excelencia" con más de 13.000 viticultores y cerca de 600 bodegas

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha celebrado su 100 aniversario en Madrid en un "exclusivo" evento en uno de los espacios "más emblemáticos" de la capital, Cines Callao - RIOJA

MADRID/ LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha celebrado su 100 aniversario este pasado martes en Madrid en un "exclusivo" evento en uno de los espacios "más emblemáticos" de la capital, Cines Callao. La cita se ha enmarcado dentro de un "año de hitos y celebraciones" que han reivindicado el legado, la diversidad y la proyección internacional de Rioja como referente del vino español.

Desde su reconocimiento oficial en 1925 como la primera Denominación de Origen en España, Rioja ha liderado la evolución del sector con una "apuesta constante por la calidad, la innovación y la autenticidad". Un siglo después, continúa siendo un referente "indiscutible" del sector vitivinícola con presencia en 136 países, más de 13.000 viticultores y cerca de 600 bodegas que "mantienen vivo el espíritu de una tierra donde el vino no solo se elabora, sino que se vive".

El encuentro daba comienzo con un photocall en los céntricos cines madrileños, dando paso a un interior con una instalación escenográfica que pretendía acercar a los invitados a "la diversidad" de las 600 bodegas que integran la DOCa Rioja, con una cava en la se expusieron más de 200 botellas de vino en representación de las diferentes bodegas que conforman la Denominación.

En este ambiente, la maestra de ceremonias, Nieves Álvarez, daba paso a "esta celebración" afirmando que la Denominación es "un emblema para nuestro país", además de que "el espíritu pionero 'Rioja' es una forma de vida, un estilo de vida".

Tras ello, la presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Raquel Pérez, ha asegurado que es un "verdadero honor" representar a los viticultores y bodegas que "dieron origen a nuestra denominación".

A ese paso, recordaba que Rioja se convirtió, también, en la segunda Denominación de Origen de blancos en España. Además, consiguió la certificación de Calificada en 1991, y por ello "el centenario es algo que llevamos con mucho orgullo, pero no es solo mérito nuestro, es mérito de quienes disfrutan el Rioja, que lo tienen en sus mesas y brindan con él".

"100 AÑOS DE BUEN TRABAJO"

"Son 100 años de buen trabajo, no 100 años de cultivar el vino. La Denominación lo que hizo es garantizar el origen de las uvas, pero posteriormente Rioja ha sido una Denominación muy pionera. Queríamos, de una forma sencilla, que el consumidor pudiese entender las exquisiteces de nuestros vinos", afirmaba Pérez.

Asimismo, la importancia del turismo también estuvo presente cuando la presidenta de la DOCa subrayaba que "somos pioneros y somos la primera zona vitícola de España en recibir turistas. Casi un millón de personas cada año, que abrimos nuestras bodegas pero también los riojanos abrimos nuestro corazón, nuestro hogar".

De este modo, continuaba relatando que han recibido "un legado", que se lo deben "a personas que hacen más de 100 años cogieron nuestros vinos y lo llevaron por el mundo". Pérez expresaba que tras estos años, a día de hoy la Denominación "está en más de 130 países, en cada rincón del mundo", además de representar el 40% del vino de Denominación de Origen que exporta España.

Al finalizar su intervención, la presidenta del Consejo comentaba cómo serían los próximos 100 años de Denominación, otros años en los que "veo un trabajo constante, somos gente apasionada y nos gusta defender lo nuestro; lo veo cumpliendo otros 100 siendo líder y cumpliendo".

Tras ello, brindó con una copa de Rioja por "las generaciones que nos han traído hasta aquí, pero también por las generaciones que vendrán".

Además, el encuentro ha contado con la presencia de los principales miembros del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, como el expresidente, Fernando Ezquerro; y el director general, Pablo Franco, quienes destacaron la relevancia del centenario como "un gran hito e impulso hacia el futuro de la Denominación".

Bajo los focos del photocall, posaban Tamara Falcó e Iñigo Onieva como embajadores de la marca, pero también lo hicieron personalidades como Miriam Giovanelli, Bore Buika, Nuria González, Paula Moya, Daniel Muriel, Alex Sánchez de la Mora, José Lamuño y Agostina Fabrizio.

PROPUESTA GASTRONÓMICA

La propuesta gastronómica estuvo a cargo de los hermanos Echapresto, poseedores de dos estrellas Michelin en su restaurante Venta Moncalvillo. Durante el evento se han servido diversas referencias que pretendían reflejar "la riqueza y diversidad de Rioja", con vinos como el de Hacienda El Ternero blanco fermentado en barrica 2024 de Viñedos del Ternero (Miranda de Ebro); Ilurce rosado genérico 2024 de Bodegas y Viñedos Ilurce (Alfaro); Coto de Imaz tinto reserva 2021 de Barón de Ley (Oyón); Óscar Tobía tinto gran reserva 2016 de Bodegas Tobía (Cuzcurrita de Río Tirón); y Lumen espumoso reserva 2020 de Bodegas Bilbaínas (Haro). Tampoco ha faltado el Vino Conmemorativo del Centenario de Rioja, Gran Reserva 2019.

La velada culminaba con un espectáculo musical en directo de la mano de del DJ Aldo Comas, pensado para celebrar el legado de "la única Denominación centenaria de España, disfrutar el presente y brindar por el futuro de Rioja, para que siga marcando el camino del vino español en el mundo".