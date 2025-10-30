La Rioja ha certificado ya la sexta parte del programa FSE+ 2021-2027, con operaciones por importe de 22,6 millones

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, y la subdirectora adjunta de Gestión de la Unidad Administradora del FSE (UAFSE) en España, Rosa Estefanía, participan en la reunión de Seguimiento del Programa FSE 21-27. - GOBIERNO RIOIJANO

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de seguimiento reunido hoy en Logroño ha constatado "la buena evolución de todas las líneas de actuación" en la comunidad Logroño ha acogido hoy, día 30, la reunión del comité de seguimiento del programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+), correspondiente al periodo 2021-2027, que gestiona el Gobierno de La Rioja en colaboración con la Administración General del Estado y la Comisión Europea.

La reunión ha permitido evaluar el grado de ejecución del programa y analizar posibles ajustes para optimizar el uso de los recursos disponibles. El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, ha explicado que La Rioja gestionará un total de 30,8 millones de euros a lo largo del periodo, de los cuales ya se han lanzado operaciones por importe de 22,6 millones de euros.

Además, ha enfatizado que "cerca de 5 millones de euros se encuentran ya en fase de verificación y certificación, lo que supone que una sexta parte del programa ha sido comprobada por parte del Gobierno regional, en línea con el ritmo de otras comunidades autónomas".

El Fondo Social Europeo Plus "financia buena parte de las políticas sociales que desarrolla la administración autonómica, como la inserción activa de personas con especiales dificultades a través de entidades como Cáritas Chavicar, la atención en centros de día para personas con discapacidad (ARFES, ASPACE, ASPRODEMA, IGUAL A TI) y las intervenciones con menores en situación de vulnerabilidad por su entorno familiar o desarrollo físico y social".

Garrido ha incidido en que "durante el comité de seguimiento se ha destacado la buena evolución de todas las líneas del programa en La Rioja, sin necesidad de realizar modificaciones sustanciales" que, en todo caso, "se abordarían de forma coordinada con el Estado y la Comisión Europea".

Por último, el director general de Fondos y Relaciones con la UE ha reiterado "el compromiso del Gobierno de La Rioja con la inclusión social, la empleabilidad y la atención a los menores", y ha subrayado que "las decisiones europeas se traducen en actuaciones concretas que mejoran la vida de las personas en la región".