La Rioja cierre 2025 con la mayor tasa registrada desde la pandemia en donación de órganos y tejidos

La Rioja cerró el año 2025 reforzando su posición como una de las comunidades autónomas con mejores indicadores en donación de órganos y tejidos, al alcanzar una tasa de 62,5 donantes por millón de población, la más elevada desde la pandemia, según los datos registrados por la Coordinación de Trasplantes de La Rioja.

La tasa posiciona a la región claramente por encima de la media nacional, que se sitúa en 51,9 donantes por millón de población, tal y como ha hecho público en la mañana de hoy la Organización Nacional de Trasplantes. A lo largo de 2025 se contabilizaron en La Rioja 20 donantes de órganos, de los cuales el 65 por ciento fueron varones, con una edad media de 63,4 años.

Estos resultados confirman la recuperación del modelo de donación en la comunidad tras el impacto de la pandemia COVID-19, que llegó a provocar una reducción cercana al 50 por ciento en las tasas de donación. Con este balance, La Rioja vuelve a situarse en niveles similares a los previos a la pandemia.

La evolución positiva de los indicadores se sustenta en la ampliación de los programas de detección de potenciales donantes en entornos asistenciales diferentes de las unidades de críticos, que durante 2025 se reforzaron tanto en el Servicio de Urgencias como en distintas áreas de hospitalización, entre ellas Neurología, Medicina Interna, Neumología y Cuidados Paliativos.

CIFRA MÁS ALTA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS DESDE 2008

De los 20 donantes registrados en 2025 se obtuvieron un total de 48 órganos: 33 riñones, 8 hígados, 3 corazones y 4 pulmones, la cifra más alta alcanzada desde 2008. A estos datos se suma el mayor volumen anual registrado en donación de córneas, con 25 córneas obtenidas a partir de 13 donantes.

La donación en asistolia representó el 50 por ciento del total de donantes del pasado año, un dato que evidencia el cambio progresivo en el modelo de donación tanto en La Rioja como en el conjunto del país. Desde la puesta en marcha del programa de donación en asistolia controlada en 2016, se han generado ya 50 donantes, que han permitido la obtención de 99 riñones, 3 hígados, 2 corazones, 2 pulmones y 31 córneas. En 2025 se llevó a cabo, además, uno de los procedimientos más complejos desde el punto de vista médico, con la donación cardíaca, pulmonar, hepática y renal de un mismo donante en asistolia.

En este ámbito, durante 2025 también se registraron tres donaciones en el contexto de la prestación de ayuda a morir. Desde la entrada en vigor de la Ley en 2021, La Rioja ha contabilizado ocho donantes en este contexto. Cabe destacar que a lo largo de 2025 se realizaron 21 entrevistas de solicitud de donación, con una única negativa familiar, lo que supone una tasa del 4,7 por ciento.

Este resultado vuelve a situar a La Rioja entre las comunidades con menor porcentaje de negativas, un hecho estrechamente vinculado al trabajo especializado de acompañamiento emocional y comunicación con las familias. En el ámbito de la donación de tejidos, durante 2025 se registraron 207 nuevos donantes de médula ósea, superando el objetivo fijado a nivel nacional y situando a La Rioja entre las comunidades que alcanzaron esta meta. Desde el inicio del programa se han registrado más de 4.400 donantes de médula.

ACTIVIDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN PEDRO

En cuanto a la actividad trasplantadora, el Hospital Universitario San Pedro realizó el pasado año 14 trasplantes renales, 11 trasplantes autólogos de médula ósea, 12 trasplantes de córnea, 18 de membrana amniótica y 220 trasplantes de tejido osteotendinoso. Además, se efectuaron dos trasplantes de esclera.

Además, gracias a los convenios de colaboración con Cantabria y el País Vasco, pacientes riojanos accedieron también en 2025 a trasplantes de órganos de alta complejidad en centros de estas comunidades, con un total de 10 trasplantes realizados en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y 2 trasplantes renales en el Hospital de Cruces.

PROGRAMAS DE TRABAJO PARA 2026

De cara al presente año, se desarrollará un acuerdo de colaboración entre el Hospital Universitario San Pedro y el Centro Vasco de Tejidos de Galdakao en materia de donación y trasplante de tejido ocular (corneas). Este hecho permitirá realizar otras nuevas modalidades de trasplante corneal en La Rioja, ampliando así la cartera de servicios. Asimismo, se desarrollará un nuevo plan de donación de sangre de cordón umbilical (SCU) basado en el derecho de la gestante a recibir información sobre esta opción y así poder contribuir de un modo generoso y altruista con el pool de unidades de SCU almacenadas en los bancos públicos de España.