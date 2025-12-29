Por La Rioja critica el "abandono" de las infraestructuras de la región por los Gobiernos regional y central

Archivo - Carretera en La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha criticado este lunes "el abandono que sufren las infraestructuras de comunicación de la región por parte de los gobiernos regional y central", recordando que "la N-232, la principal vía de comunicación terrestre de La Rioja, ha vuelto a ser protagonista por la siniestralidad y la gravedad de los accidentes registrados".

"Un buen ejemplo -precisa la secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano- es la situación de la N- 232, la principal vía de comunicación terrestre que ha vuelto convertirse en protagonista de la siniestralidad a su paso por La Rioja, debido al alto número de accidentes en 2025 y la gravedad de los mismos".

La concentración de siniestros en la N-232 deja de manifiesto a juicio de Por La Rioja el desinterés del Gobierno central del PSOE y del Gobierno regional del PP por ofrecer a los riojanos unas infraestructuras de comunicación eficaces y seguras.

"El Ejecutivo central anunció para reducir los accidentes -apunta Soriano- la colocación de señales fluorescentes en un pequeño tramo de la vía, pintar línea continua en otro pequeño tramo y reducir la velocidad de circulación en esos puntos".

Mientras tanto, la secretaria general de Por La Rioja subraya que "el gobierno regional, lejos de reivindicar actuaciones serias, se limita a anunciar qué apuesta por el aeropuerto como medio de comunicación, abandonando el transporte por carretera y el ferroviario".

Sonsoles Soriano reclama "un plan de infraestructuras serio y una apuesta decidida por comunicar adecuadamente a La Roja con el resto de España" y exige "tanto a PP como a PSOE responsabilidad y seriedad para tratar un asunto tan importante para nuestra región".

Soriano recuerda que "el último accidente producido en la nacional 232 este fin de semana con seis heridos, uno de los cuales ha tenido que ser trasladado a Pamplona, pone de manifiesto el déficit absoluto que existe en nuestra región respecto a dotaciones y servicios de comunicación".

La formación regionalista lamenta que cuando tienen responsabilidades de gobierno PP y PSOE anuncian siempre infinitas inversiones en laN-232 que nunca se llevan a cabo; mientras que cuando PP y PSOE son oposición critican que el otro no las lleva a cabo.

"Mientras la carretera presenta un firme en pésime estado, con curvas peligrosas, cruces, cambios de rasante; una vía peligrosa y mala para la circulación".

Por La Rioja denuncia que "las medidas adoptadas siempre van encaminadas a reducir el tráfico o prohibirlo, derivándolo a la autopista o reduciendo la velocidad para hacer que los conductores se decidan por otras vías en vez de mejorar el trazado y la comunicación de La Rioja con el resto de España".

Sonsoles Soriano acusa al Gobierno regional del Partido Popular de lanzar continuas informaciones en las que afirma que apuestas por diferentes infraestructuras de comunicación "que nunca se llevan a cabo; duran lo mismo que la rueda de prensa en que se presentan".

La formación regionalista señala que, para colmo, el sistema hospitalario que sólo crece en los grandilocuentes nombres que le añaden -ahora se denomina Complejo Hospitalario Universitario San Millán-San Pedro- "pero los heridos de gravedad en los accidentes en la N-232 es preciso trasladarlos a hospitales de comunidades vecinas".

"Por La Rioja reclama -resalta Soriano- inversiones reales en la N-232, construcción del tramo 2+1 prometido, precisamente en la zona del último accidente, actualización del firme en toda la vía, eliminación de curvas en la zona de La Rioja Alta, mejora de la señalización que, en muchos casos resta visibilidad a la vía, ampliación del arcén y ancho de la vía, eliminación de cambios de rasante y creación de más tramos de 2+1 a lo largo de la vía que permitan un correcto flujo del tráfico".

Además, la formación regionalista reclama por último mejoras en la comunicación por ferrocarril con Madrid, Barcelona y el resto de ciudades del Estado, mayor cantidad de trenes -que no afecten al entorno natural de la región-, más horarios y trenes de mayor velocidad.