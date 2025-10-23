LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' critica que el Gobierno regional aboca a los riojanos a pagar dos veces el acceso a la Sanidad. La formación ha señalado que este servicio ha alcanzado un punto crítico. "La realidad -ha lamentado la secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano- desmiente los datos eufóricos de los que presume la consejera de Salud, María Martín; la realidad es que las citas para ser atendido en Atención Primaria no bajan de los 8 o 10 días y con un médico especialista se van a los cuatro o cinco meses. Una situación inaceptable para la mayoría de los pacientes".

Soriano apunta que estos retrasos en las citas, "junto a la falta de médicos tanto en Atención Primaria como Especialistas está empujando a miles de riojanos al sector privado para poder recibir una asistencia básica". La secretaria general de 'Por La Rioja' resalta que "esta situación se agrava año tras año y refleja una ineficiencia estructural que ya no distingue de colores políticos; ni el PSOE durante la pasada Legislatura ni el PP en la actualidad, han sido ni son capaces de garantizar un sistema sanitario eficaz, transparente y accesible". Soriano detalla que "mientras la consejera de Salud, María Martín, se felicita constantemente por supuestas mejoras en la Sanidad Riojana, los ciudadanos se ven abocados a pagar dos veces su acceso a la Sanidad; por un lado, con sus impuestos para financiar un sistema que no les da respuesta y, por otra, con sus ahorros -los que pueden permitírselo- para contratar un servicio privado que les garantice atención médica en tiempos razonable".

Soriano denuncia que "cada vez más familias asumen un gasto sanitario mensual con una empresa privada porque el sistema público ha dejado de cumplir su función esencial: atender con agilidad, calidad y equidad". La secretaria general de la formación regionalista destaca que el modelo actual - con la complicidad de PP y PSOE- está llevando a La Rioja y al conjunto de España a un sistema mixto de facto, donde la sanidad privada actúa como complemento obligado ante el retraso en la atención de la Sanidad Pública, con el riesgo de dejar de ser 'Universal', la condición que la definía como la joya de la Corona, ya que no todos los riojanos pueden permitirse económicamente acceder a la Sanidad Privada".

'Por La Rioja' recuerda, además, que las cuotas más bajas de los contratos de la Sanidad Privada apenas cubren atenciones y las que sí lo hacen presentan tarifas muy elevadas mensualmente. La formación regionalista señala que el listado de médicos especialistas que atiende en la Sanidad Privada en La Rioja se ha reducido paulatinamente en los últimos años y el acceso de más pacientes también ha incrementado, en consecuencia, las listas de espera en este sector.

Soriano considera indispensable "garantizar que la atención médica en La Rioja se eficiente, ágil y de calidad" y en ese sentido insta al Gobierno regional del presidente, Gonzalo Capellán a expresar con claridad cuál es su modelo de Sanidad para La Rioja. ¿Optan por trabajar realmente por recuperar la Sanidad Pública, o se inclinan por un sistema mixto?".

Soriano ha criticado que "no se puede pedir a los riojanos que paguen por una sanidad que no reciben" y en ese sentido propone que "si un ciudadano se ve forzado a acudir a la medicina privada para obtener una atención que la Sanidad Pública no le garantiza, ese gasto no puede considerarse un lujo, sino una necesidad y debe poder deducirse fiscalmente esos gastos sanitarios privados, especialmente mientras exista el actual colapso en la Sanidad Pública".

La secretaria general de 'Por La Rioja' recuerda que "el derecho a la sanidad universal no se defiende haciéndose fotos en diferentes departamentos del Hospital, como lleva haciendo dos años y medio la consejera María Martín, sino trabajando y escuchando las necesidades reales de los profesionales y de los pacientes. Quizá por eso ninguna de esas fotos las ha realizado una mañana en un Centro de Salud o durante toda una jornada en Urgencias".

Soriano exige a María Martín "trabajo, planificación, incremento de los recursos humanos y transparencia en las cifras que ofrece, sin manipular, sin cocinar, reconociendo que quienes acuden a la Sanidad Privada asumen una carga que corresponde al Gobierno de La Rioja. No puede pedirse a los ciudadanos que paguen impuestos por una sanidad que no reciben y, además, financien con su bolsillo la que necesitan".